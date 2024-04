Finance Forum Liechtenstein: Das «Who is who» der Finanzwelt auf einer Bühne

Vaduz – Das Finance Forum Liechtenstein ist seit 10 Jahren der zentrale Treffpunkt für den Finanzplatz und bringt seit seiner Premiere jeweils hochkarätige Persönlichkeiten aus Finanzwirtschaft, Politik und Wissenschaft auf die Bühne.

Die Liste der bisherigen Referentinnen und Referenten liest sich wie das «Who is who» der Finanzwelt und besteht aus Top-Managerinnen und Managern von Banken, Vermögensverwaltern sowie namhaften Expertinnen und Experten:

Axel Weber, Verwaltungsratspräsident UBS Group

Philipp Hildebrand, Ex-Präsident der Schweizerischen Nationalbank

Josef Ackermann, Ex-CEO Deutsche Bank

Jens Weidmann, Chef der deutschen Bundesbank

Prinz Max von und zu Liechtenstein, Chairman LGT Group

Sergio Ermotti, CEO UBS Group

Friedrich Merz, Aufsichtsratschef BlackRock Deutschland

Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident Credit Suisse

Ernst Fehr, Verhaltensökonom an der Universität Zürich

Paul Achleitner, Aufsichtsratschef Deutsche Bank

Beatrice Weder di Mauro, Wirtschaftsprofessorin an der Universität Genf

Joschka Fischer, ehemaliger deutsche Vizekanzler

Romeo Lacher, Verwaltungsratspräsident Julius Bär

Thomas Gottstein, CEO Credit Suisse

Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO Forma Futura Invest

Peter Altmaier, ehemaliger deutscher Wirtschaftsminister

Sabine Keller-Busse, CEO UBS Switzerland

Mirjam Staub-Bisang, Länderchefin Schweiz BlackRock

Zeno Staub, CEO Vontobel

Klaus Wellershoff, CEO Wellershoff & Partners

Seien Sie an der Jubiläumsausgabe des Finance Forum Liechtenstein am 21. Mai 2024 in Vaduz dabei und vernetzen Sie sich mit mehreren hundert Entscheidungsträgern der Finanzbranche. Zum diesjährigen Tagungsmotto «Eine neue Ära in der Finanzwelt» sprechen Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch, die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter, EFG-CEO Giorgio Pradelli, Wirtschaftsprofessor Peter Bofinger und Führungscoach Wolfgang Jenewein sowie namhafte Branchenvertreterinnen und Branchenvertreter wie Prinzessin Gisela Bergmann, CEO Industrie- und Finanzkontor Ets., Mario Frick, Verwaltungsratspräsident Bank Frick, Martina Walt, Partner PwC und Professor Martin Wenz. Durch die Veranstaltung führt erneut Moderator Reto Lipp. Umrahmt wird das Finance Forum Liechtenstein von informativen Workshops und attraktiven Networking-Möglichkeiten.

Alle Informationen finden Sie unter www.finance-forum.li

JETZT TICKET SICHERN