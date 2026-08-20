Finma attestiert Schweizer Versicherungsbranche höhere Resilienz

Zürich – Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma zeigt sich zufrieden mit der finanziellen Situation des Schweizer Versicherungssektors. Die Branche erhöhte laut der Behörde 2025 ihre Eigenmittel- und Solvenzquote «deutlich» und erzielte zeitgleich ein klar höheres aggregiertes Jahresergebnis als im Jahr davor.

Dies geht aus dem neusten, am Donnerstag veröffentlichten Versicherungsmarktbericht hervor. Die Finma spricht darin von einer insgesamt «starken finanziellen Verfassung» der Schweizer Versicherungsbranche.

Das aggregierte Jahresergebnis beziffert die Finma auf 24,4 Milliarden Franken. «Damit lag das Ergebnis um 14 Milliarden Franken beziehungsweise 136 Prozent über dem Vorjahreswert», heisst es weiter.

Besonders deutlich hätten sich dabei die Jahresgewinne der Nichtlebenversicherer erhöht. Zu den höheren Ergebnissen hätten zudem insbesondere die Kapitalanlagen beigetragen. Der Gewinn aus Kapitalanlagen erhöhte sich gemäss der Finma um satte 47,6 Prozent auf 24,8 Milliarden Franken. Die Kapitalanlagerendite sei dementsprechend von 3,37 Prozent im Vorjahr auf 5,00 Prozent gestiegen. (awp/mc/ps)

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