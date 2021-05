Fisch Asset Management: Neuer Unternehmensanleihenfonds mit Fokus auf Investment-Grade-Rating

Zürich – Fisch Asset Management hat per Ende April den FISCH Bond Global IG Corporates Fund lanciert, der weltweit in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-(IG)-Rating investiert. Anlegern bieten sich im Segment qualitativ hochwertiger Corporates höhere Ablaufrenditen als bei geringfügig oder gar negativ rentierenden Staatsanleihen.

Beim neuen FISCH Bond Global IG Corporates Fund nutzt Fisch die langjährige Erfahrung im Management von globalen Unternehmensanleihen über alle Regionen und Ratingsegmente hinweg. Vorreiter war der bereits 2014 lancierte FISCH Bond Global Corporates Fund, dessen Investment-Grade-Anlageuniversum um eine strategische Allokation in Schwellenländern und High-Yield-Anleihen erweitert ist. Beide Produkte werden von Maria Stäheli und Oliver Reinhard gemanagt. Maria Stäheli erklärt die Idee hinter dem neuen Produkt: „Der Fonds bietet mit Unternehmensanleihen eine attraktive Alternative zu geringfügig oder gar negativ rentierenden Staatsanleihen. Zudem ist die Volatilität von Unternehmensanleihen aufgrund der negativen Korrelation zwischen Risikoprämien und Zinsen niedriger. Mit einer Marktgrösse von über USD 12 Billionen gehört das Segment zu den grössten und liquidesten im Anleihenuniversum.“

Der Fonds kann bis zu zehn Prozent des Anlagevermögens in High-Yield-Anleihen investieren, um etwa Chancen im sogenannten Cross-Over-Segment zu nutzen. Darunter sind zum Beispiel „Rising Stars“, also Unternehmen, bei denen die Portfoliomanager mit einer baldigen Hochstufung ins IG-Segment rechnen. Des Weiteren legt das Portfoliomanagement den Fokus auf Relative Value als Performancetreiber. Dabei wird die Attraktivität der Anleihen unter anderem unter Einbezug der Kreditqualität, der Kapitalstruktur und der technischen Marktverfassung evaluiert. Die vorausschauende Nachhaltigkeitsanalyse jedes Unternehmens spielt als Baustein im Investmentprozess bei der Anleihenselektion ebenfalls eine Rolle. Dazu gehört, ob eine vom Portfoliomanager erwartete zukünftige Verbesserung oder Verschlechterung der ESG-Faktoren vom Markt bereits erkannt und eingepreist wurde. Hanspeter Diem, Head of Sales, erklärt: „Mit unserem neuen Fonds sprechen wir Anleger an, die im Anleihenbereich Mehrrendite suchen und dabei die defensive Charakteristik und die Liquidität des Investment-Grade-Segments bevorzugen.“

Der FISCH Bond Global IG Corporates Fund verfügt über Vertriebszulassungen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Liechtenstein, Spanien und den Niederlanden. Währungsabgesicherte Anteilsklassen sind in CHF, EUR und USD verfügbar. Fisch Asset Management verwaltet aktuell Kundenvermögen in Unternehmensanleihen in Höhe von rund CHF 4.9 Mrd., darunter dedizierte Strategien im High-Yield- und Emerging-Market-Segment. (Fisch Asset Management/mc/ps)