Flexgold – die einfachste Art, Gold mit dem Smartphone zu kaufen und zu besitzen

Tägerwilen – Die neue App flexgold erlaubt es, einfach und sicher digital Gold zu kaufen und zu besitzen. Das Gold lagert entweder im Zollfreilager in der Schweiz oder man kann es nach Hause liefern lassen. Dank flexgold werden alle zu Anlegerinnen und Anlegern.

Gerade in wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeit, boomt das Gold. Es ist eine attraktive, stabile Anlageklasse, die Sicherheit und Freiheit gibt. Mit der neuen App flexgold können Anlegerinnen und Anleger ab einem Franken einfach und sicher digital Gold kaufen – und kommen zudem physisch in den Besitz des Edelmetalls.

Entweder wird das Gold in der Schweiz im Zollfreilager in Embrach gelagert oder man kann es sich nach Hause schicken lassen. flexgold verbindet die einfache und günstige Investition in physische Edelmetalle sowie deren hochsichere Lagerung mit der bequemen und maximal flexiblen Abwicklung per App.

«Ich freue mich, dass wir ein solch unabhängiges und selbstbestimmtes Produkt am Schweizerischen Nationalfeiertag lancieren können. Die Unabhängigkeit und Unbeugsamkeit der Schweiz widerspiegelt sich in flexgold», sagt Robert Vitye, CEO und Gründer von SOLIT, das flexgold lanciert. «Die Kundschaft nimmt die eigene finanzielle Zukunft in die Hand und braucht dafür keinen weiteren Intermediären mehr». Jede Person kann eigenhändig und zu jeder Tages- und Nachtzeit, in das gewünschte Edelmetall investieren – auch als Sparplan.

Bei flexgold stehen die vier Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium zur Verfügung, die in den vier Währungen Schweizer Franken (CHF), Euro (EUR), britisches Pfund (GBP) und US-Dollar (USD) gehandelt werden können. Die Preise werden im Minutentakt aktualisiert.

Gold war schon immer eine sichere Geldanlage – und angesichts der unsicheren Zeiten gewinnt Gold umso mehr an Relevanz. Mit flexgold können nun alle Anlegerinnen und Anleger von dieser sicheren Geldanlage profitieren. Die flexgold-App ist sowohl für Apple iOS als auch Google Android verfügbar. Die App ist kostenlos und kann direkt auf dem Handy, Tablet oder anderen smarten Endgeräte verwendet werden.

Hinter flexgold steht die SOLIT Gruppe, die seit 2008 im Edelmetallhandel aktiv ist. Der Hauptsitz der SOLIT Gruppe befindet sich seit 2021 in Tägerwilen im Kanton Thurgau. (SOLIT/mc/hfu)