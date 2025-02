FNZ ernennt Aashish Kamat zum Group Chief Financial Officer

London – FNZ, eine globale End-to-End-Vermögensverwaltungsplattform, gibt die Ernennung von Aashish Kamat zum Group Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Executive Committee bekannt. Aashish verfügt über mehr als 32 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bankwesen und Finanzdienstleistungen, Private Equity und öffentliche Rechnungslegung. Von 2019 bis 2021 war er Co- Managing Partner des GCC Asia Growth Fund von L Catterton und Senior Partner in der Niederlassung Singapur.

Zuvor hatte Aashish mehrere leitende Positionen im Grosskunden-, Investment-, Privat- und Verbrauchergeschäft inne. Von 2012 bis 2018 war er Country Head für UBS India und hatte regionale COO- und CFO-Positionen bei JP Morgan und Bank of America in New York und Hongkong inne.

Seine Erfahrung im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich wird für FNZ von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und seine führende Vermögensverwaltungsplattform zum Nutzen von Vermögensverwaltern und Anlegern weltweit zu nutzen.

Aashish wird eng mit Group Chief Executive Officer Blythe Masters und dem Executive Committee zusammenarbeiten, um die nächste Phase der Wachstumsreise von FNZ voranzutreiben, während das Unternehmen seine Plattform weiter ausbaut und seine strategischen Prioritäten umsetzt.

Blythe Masters, Vorstandsvorsitzender der FNZ-Gruppe: «Wir freuen uns, Aashish Kamat bei FNZ begrüssen zu dürfen. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz und sein umfassendes Fachwissen als CFO und Teamleiter im Bereich der globalen Finanzdienstleistungen machen ihn zu einer idealen Besetzung für FNZ, da wir weiterhin nachhaltiges Wachstum anstreben und für unsere Kunden in allen unseren globalen Märkten etwas leisten wollen.» (FNZ/mc/hfu)