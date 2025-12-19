FoRx Therapeutics gibt Serie-A-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt

Basel – FoRx Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das präzise Krebstherapeutika entwickelt, gab den Abschluss einer von Insidern geführten Serie-A-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar (40 Millionen Schweizer Franken) bekannt.

Die Finanzierung wird zur Weiterentwicklung der klinischen Phase 1 seines führenden Medikamentenkandidaten FORX-428 verwendet, einem potenziell erstklassigen PARG-Inhibitor (Poly(ADP-Ribose)Glycohydrolase), der darauf abzielt, die DNA-Schadensantwort (DDR) in fortgeschrittenen soliden Tumoren zu unterbrechen.

Bestehende Investoren, darunter EQT Life Sciences, Pfizer Ventures, Novartis Venture Fund und M Ventures, beteiligten sich an der Finanzierung, einschliesslich eines ersten Abschlusses im Juni 2024, der die Finanzierung durch den Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (Investigational New Drug, IND) für FORX-428 und den Beginn der Phase-1-Studie sicherstellte.

Tarig Bashir, Geschäftsführer von FoRx Therapeutics sagte: „Das FoRx-Team ist stolz darauf, das anhaltende Vertrauen und die Überzeugung dieses anspruchsvollen Konsortiums führender strategischer und spezialisierter Investoren gewonnen zu haben. Die Mittel aus dieser Investition werden es uns ermöglichen, erste klinische Ergebnisse in unserer laufenden Phase-1-Studie mit FORX-428 zu erzielen, das in mehreren präklinischen in vitro– und in vivo-Tumormodellen eine sehr starke Antitumorwirksamkeit gezeigt hat. Wir freuen uns darauf, die erstklassigen Eigenschaften dieses PARG-Inhibitors und sein Potenzial, für Patienten einen bedeutenden Unterschied zu machen, mit ersten klinische Daten erwartet Mitte 2026.

Die Entdeckung, dass bestimmte genetische Untergruppen von Krebserkrankungen besonders empfindlich auf Medikamente reagieren, die die DNA-Schadensreaktion (DDR) beeinträchtigen, führte vor mehr als 10 Jahren zur Zulassung von PARP-Inhibitoren und veränderte damit die Krebsbehandlung grundlegend. FoRx verfolgt ein DDR-Ziel der nächsten Generation, PARG, das ein erhebliches Potenzial als neue Behandlung für Patienten aufweist, deren Krebserkrankungen gegen PARP-Inhibitoren resistent sind oder resistent geworden sind.

Vincent Brichard (EQT Life Sciences), Vorstandsmitglied bei FoRx Therapeutics,sagte: „Fortschritte bei der PARG-Hemmung bergen ein erhebliches Potenzial als therapeutische Strategie in der Onkologie. Die anhaltende Unterstützung unseres Konsortiums für FoRx spiegelt unser Vertrauen sowohl in den führenden Kandidaten FORX-428 als auch in die starken Fortschritte wider, die das erfahrene Managementteam erzielt hat.“

Die laufende Phase-1-Studie von FoRx mit FORX-428, einem neuartigen PARG-Inhibitor, der auf die DDR bei fortgeschrittenen soliden Tumoren abzielt, verläuft wie geplant, wobei erste Daten voraussichtlich Mitte 2026 vorliegen werden. Die offene Studie, für die seit August 2025 in den Vereinigten Staaten Patienten rekrutiert werden, untersucht die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufige Wirksamkeit bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, bei denen die Standardbehandlungsoptionen ausgeschöpft sind.

Devisen 428 ist ein proprietärer, oral verabreichbarer niedermolekularer Inhibitor der Poly(ADP-Ribose)-Glycohydrolase (PARG). PARG ist ein DNA-Reparaturenzym, das als wichtig für das Überleben bestimmter genetisch definierter Krebsarten mit spezifischen DDR-Defiziten oder hohem Replikationsstress angesehen wird. In präklinischen Studien zeigte FORX-428 eine robuste Antitumoraktivität bei mehreren soliden Tumorarten, was das herausragende Potenzial des neuen Wirkstoffs sowohl in der Monotherapie als auch in Kombinationstherapien unterstreicht. FORX-428 wurde gut vertragen und zeigte eine arzneimittelähnliche Pharmakologie und ein günstiges Sicherheitsprofil. (FoRx/mc/hfu)