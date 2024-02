Franklin Templeton erweitert sein EMEA ETF-Vertriebsteam mit einer Neuanstellung in der Schweiz

Franklin Templeton freut sich, die Ernennung von Giovanna Cilia, ETF Distribution Schweiz, per 1. Februar 2024 bekannt zu geben. Cilia berichtet an Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA und wird in Zürich tätig sein. In dieser neu geschaffenen Position wird sie die Geschäftsentwicklung für Franklin Templetons UCITS ETF2 Plattform – Franklin Templeton ICAV – in der Schweiz leiten.

Cilia wird eng mit den lokalen und regionalen Vertriebsteams zusammenarbeiten und den Schwerpunkt auf den Ausbau bestehender Beziehungen legen, mit dem Ziel, Kunden für das ETF-Angebot des Unternehmens zu gewinnen und ETF-Käufer in diesem Markt zu identifizieren.

Caroline Baron kommentiert: «Professionelle Anleger in der Schweiz sind starke ETF- Kunden, und Franklin Templeton ist seit 1997 in der Schweiz etabliert. Eine eigene ETF-Vertriebsspezialistin vor Ort wird dazu beitragen, die Bedürfnisse der institutionellen und Wholesale-Investoren vor Ort zu erfüllen und das ETF-Geschäft von Franklin Templeton in der EMEA-Region weiter zu stärken. Mit Giovannas langjährlicher Vertriebserfahrung sind wir bestens aufgestellt, um unser Wachstum in der Schweiz fortzusetzen, und wir freuen uns sehr, sie an Bord zu haben.»

Christian Leger, Head of Distribution – Schweiz, erklärt: «Giovanna verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz und ein ausgeprägtes Wissen und Verständnis des Schweizer ETF-Marktes. Sie wird das Schweizer Vertriebsteam hervorragend ergänzen. Wir freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit mit ihr.»

Cilia bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im internationalen Finanzdienstleistungssektor mit, unter anderem bei Morgan Stanley und JP Morgan (jeweils in London) sowie bei der Eurex Zürich AG. Zuletzt war Cilia als Senior ETF Sales Specialist bei der UBS AG in Zürich tätig, wo sie professionelle und institutionelle Kunden in der Romandie und im Tessin betreute und dabei ihre Sprachkenntnisse einsetzen konnte. Cilia hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Bankwesen von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Baron fügte hinzu: «Unser ETF-Geschäft in der EMEA-Region ist seit der Einführung im Jahr 2017 kontinuierlich gewachsen und unsere Kunden schätzen das ETF-Vehikel europaweit sehr, so dass wir unser Team kontinuierlich ausbauen. Im vergangenen Jahr konnten wir bereits drei neue Kollegen in den Bereichen Produktentwicklung, Kapitalmärkte und Vertrieb an Bord holen, so dass unser ETF-Vertriebsteam in EMEA in allen Kernregionen vertreten ist, mit der Aussicht auf einen weiteren Ausbau des Teams in 2024.

Im Februar 2018 hat Franklin Templeton seine ersten ETFs an der Schweizer Börse (SIX) gelistet. Aktuell werden insgesamt 22 OGAW-ETFs zu wettbewerbsfähigen Preisen, die das gesamte Spektrum von aktiven, Smart-Beta- und passiv verwalteten Produkten abdecken, angeboten:

Günstiger Zugang zu den Schwellenländern (z. B. Franklin FTSE India UCITS ETF; Franklin FTSE Korea UCITS ETF)

ETFs, die ein Engagement in die Dekarbonisierungsziele des Pariser Klimaabkommens bieten (z. B. Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF3 und Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF3)

Engagement in grünen Anleihen (Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF )4 und aktiven festverzinslichen Wertpapieren

Eine Reihe von regionalen Multi-Faktor- und Dividenden-ETFs

Kosteneffizientes thematisches Engagement in den Bereichen Metaverse, Lebensmittel, Gesundheit und Wellness (Franklin Metaverse UCITS ETF; Franklin Future of Food UCITS ETF ;3 Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF )3

Ein einzigartiges Fixed-Income-Produkt nach katholischen Grundsätzen

Die globale ETF-Plattform von Franklin Templeton ermöglicht es Anlegern, ihre angestrebten Ergebnisse durch eine Reihe von aktiven, Smart-Beta- und passiven ETFs zu erzielen. Unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der grössten Vermögensverwalter der Welt, verfügt die globale ETF-Plattform zum 31. Dezember 2023 über ein verwaltetes Vermögen von rund 19 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über die Franklin Templeton ETF-Palette finden Sie unter: www.franklintempleton.ch. (Franklin Templeton/mc/ps)