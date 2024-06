Franklin Templeton vergrössert sein Team für alternative Strategien in EMEA

Zürich – Franklin Templeton freut sich, die Gründung eines neuen Teams bekannt zu geben, welches das Wachstum alternativer Lösungen im Private Wealth Management Bereich unterstützen soll. Der in London ansässige George Szemere, der zuvor Head of Business Development, Alternatives, EMEA war, wurde zum Head of Alternatives EMEA Wealth Management ernannt. Szemere ist in erster Linie für den Aufbau strategischer Partnerschaften und den Vertrieb von Franklin Templetons Privatmarktlösungen im EMEA Wealth Managemen Bereich zuständig.

Für die Entwicklung von alternativen Produktlösungen wurde Jake Williams zum Head of International Product Strategy ernannt. Williams bringt 15 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung mit und ist in dieser Funktion für den Bereich Research und Entwicklung neuer alternativer Produkte ausserhalb der USA verantwortlich. Williams kam im Juli 2023 von Barings zu Franklin Templeton, wo er das Global Product Strategy Team leitete. Zuvor war er Leiter der US-Produktabteilung bei Legal & General Investment Management. Williams hatte ebenfalls verschiedene Positionen im Produktbereich bei HSBC Asset Management, BlackRock und Lehman Brothers Investment Management inne.

Demokratisierung von Private Asset Solutions durch spezialisierte Alternative-Vermögensverwalter

Szemere kommentiert: „Franklin Templeton verfügt über mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Privatanlegern und der Entwicklung innovativer Lösungen für die Bedürfnisse seiner Kunden. Mit den Übernahmen von Benefit Street Partners, Clarion Partners, Lexington Partners und zuletzt Alcentra hat das Unternehmen einen bewussten und strategischen Ansatz verfolgt, um seine globale Plattform für Alternative Investments auszubauen, die heute mehr als 257 Milliarden US-Dollar an Alternative Assets verwaltet.

Aufbauend auf unserem Erfolg in den USA und unter Nutzung unserer bestehenden Kapazitäten im Bereich Wealth Solutions ist es unser Ziel, über eine zentrale Geschäftsbeziehung Zugang zu unserer breiten Palette an spezialisierten Alternative-Managern und -Strategien zu bieten, um den Bereich Wealth Management bei der Erzielung besserer Anlageergebnisse für ihre Kunden zu unterstützen. Da Private-Asset-Lösungen weiter an Dynamik gewinnen, werden wir unser Team weiter ausbauen, um die Einführung von Private Assets bei Private Wealth-Kunden zu erhöhen.“

Das aktuelle Marktumfeld stellt die Vermögensverwaltungsbranche vor zahlreiche Herausforderungen. Durch eine Kombination aus Produktinnovation und Zugang zu institutionellen Vermögensverwaltern in der Branche werden alternative Anlagen für eine breitere Gruppe von Anlegern immer zugänglicher.

Williams erklärt: „In den letzten Jahren gab es in der EMEA-Region ein Zusammentreffen von Ereignissen, welche die Demokratisierung alternativer Anlagen ähnlich wie in den USA vorantreiben. Zweitens sehen wir, dass Produktinnovationen, die aus den regulatorischen Änderungen resultieren, zur Schaffung von anlegerfreundlicheren Vehikeln für alternative Anlagen beitragen. Und drittens war der Zugang zu spezialisierten alternativen Managern entscheidend für die Entwicklung von hochwertigen Produkten für den Wealth Management Bereich. All diese Elemente haben in Verbindung mit der Entwicklung der Technologie und der Verbesserung der Infrastrukturen zur Demokratisierung alternativer Anlagen beigetragen.“

Szemere fügt hinzu: „Vermögenskunden suchen nach Lösungen zur Diversifizierung ihrer traditionellen Vermögensallokation und wie der Einsatz alternativer Anlageklassen zur Erzielung besserer Ergebnisse für ihre Endkunden beitragen kann. Ausserdem haben sie einen Bedarf an entsprechenden Produktlösungen und Schulungen.“

„Neben der erstklassigen Anlageexpertise unserer auf Alternative Investments spezialisierten Manager sind wir durch unser kontinuierliches Engagement in Vertriebs-, Schulungs- und Ausbildungsinitiativen bestens positioniert, um gemeinsam mit Vertriebspartnern die Wachstumschancen im Wealth Management Bereich in EMEA zu nutzen. Diese Initiative folgt unserem Erfolg in den USA, wo wir über ein etabliertes und engagiertes Alternatives Wealth Solutions Team verfügen, das über die FT Academy und das FT Institute sowohl Produkte als auch preisgekrönte Ausbildungsinhalte anbietet», so Szemere abschliessend.

Christian Leger, Head of Distribution für Franklin Templeton in der Schweiz kommentiert: „In der Schweiz, einem der wichtigsten „hubs“ für einige der grössten Finanzinstitute der Welt, wird die Allokation in private Märkte als ein zentraler Baustein in den Portfolios des Private Wealth Channels angesehen. Aus unseren Gesprächen mit Kunden wissen wir, dass sie beabsichtigen, ihr Gesamtengagement in Anlageklassen wie Private Debt oder Private Equity Secondaries in den nächsten Jahren weiter zu erhöhen, um die Risiko-/Ertragsparameter ihrer Portfolios zu maximieren. Franklin Templetons grosse und wachsende Plattform für alternative Anlagen sowie unsere langjährige Präsenz und unser Engagement auf dem Schweizer Markt stellen sicher, dass wir gut positioniert sind, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen über unsere spezialisierten alternativen Manager Zugang zu unseren alternativen Fähigkeiten und robusten Anlagelösungen zu bieten.“

Das Alternatives EMEA Wealth Management Team ist Teil von Franklin Templetons wachsender Alternatives-Plattform. Die unabhängigen, spezialisierten Investmentmanager verfügen über fundierte Fachkenntnisse und bieten eine breite Palette an Alternative Asset Möglichkeiten, darunter Private Credit von Benefit Street Partners und Alcentra, gewerbliche Immobilien von Clarion Partners, soziale Infrastruktur von Franklin Real Assets Advisors, Hedge-Strategien von K2 Advisors sowie secondary PrivateEquity und Co-Investitionen von Lexington Partners. Franklin Templeton verwaltet mehr als 257 Mrd. USD an Alternative Assets (Stand: 30. Juni 2023), was 18 % der gesamten AUM des Unternehmens entspricht. (Franklin Templeton/mc/ps)

Franklin Templeton