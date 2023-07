Generali übernimmt US-amerikanischen Vermögensverwalter Conning

Mailand – Generali gibt die Übernahme von Conning Holdings Limited (CHL), einem globalen Vermögensverwalter für Versicherungen und institutionelle Kunden, bekannt. Conning ist Teil von Cathay Life, einer Tochtergesellschaft von Cathay Financial Holdings, einem der grössten in Asien ansässigen Finanzinstitute. Infolge der Einbringung von CHL in die Generali Investments Holding S.p.A (GIH) wird Cathay Life Minderheitsaktionär der GIH und geht eine umfassende Partnerschaft mit Generali ein.

Die Übernahme zahlt auf Generalis Strategieplan «Lifetime Partner 24: Driving Growth» ein und untermauert die Strategie von Generali Asset Management, ein führender globaler Anbieter von Investmentlösungen zu werden. Es entsteht eine kombinierte Plattform mit einem verwalteten Vermögen von 709 Milliarden US-Dollar (650 Milliarden Euro) und hohen, diversifizierten Kompetenzen in den Bereichen Fixed Income, Structured and Corporate Credit, Emerging Market Debt und Private Real Estate (Fremd- und Eigenkapital). Das gesamte verwaltete Vermögen der Generali Gruppe wird nach der Übernahme von Conning und verbundenen Unternehmen auf 845 Milliarden US-Dollar (775 Milliarden Euro) steigen.

Conning bringt zusätzliches verwaltetes Vermögen von 157 Milliarden USD

Conning bringt Versicherungskunden und andere Institutionelle mit einem verwalteten Vermögen von rund 157 Milliarden US-Dollar (144 Milliarden Euro) ein. Der Vermögensverwalter umfasst folgende Spezialisten: Conning für Versicherungen und institutionelle festverzinsliche Anlagen, Octagon Credit Investors für Bankkredite, CLOs und Specialty Credit, Global Evolution für Emerging Markets Debt und Pearlmark für Debt und Equity Real Estate.

Generali Asset Management wird durch die Übernahme regional noch breiter aufgestellt und profitiert von der langjährigen Versicherungs- und institutionellen Kundenbasis von Conning und seinen Tochtergesellschaften in den USA und Asien. Auch der Vertrieb über Dritte wird in diesen wichtigen Märkten ausgebaut.

Als Teil des Ökosystems von Generali Asset Management werden Conning und seine Tochtergesellschaften weiterhin von den derzeitigen Managementteams geführt, einschliesslich der Führung des Chief Executive Officer und Vorsitzenden des Board of Directors von Conning Holdings Limited, Woody Bradford. Dies soll die Stabilität und Kontinuität der Teams, der Kundenbetreuung und der Anlagestrategie gewährleisten.

Carlo Trabattoni, CEO Asset & Wealth Management, kommentiert: „Diese Übernahme führt zu einer nachhaltigen Wertschöpfung für beide Unternehmen. Sie unterstreicht unsere Ambitionen und unsere Positionierung als führender globaler Anbieter von diversifizierten Anlagelösungen, mit weiteren Kompetenzen für Versicherer und institutionelle Kunden. Die Vorteile dieser Partnerschaft sind für unser Asset-Management-Geschäft von grosser Bedeutung, da sie uns qualitativ hochwertige und differenzierte Anlagemöglichkeiten bietet.»

Zur Übernahme: Die Transaktion wird durch die Ausgabe neuer Aktien der Generali Investment Holding (GIH) an Cathay Life im Austausch für die Einbringung ihrer 100-prozentigen Beteiligung an Conning durchgeführt. Die GIH ist ein Unternehmen, das den Grossteil der weltweiten Vermögensverwaltungsaktivitäten der Generali Gruppe umfasst, mit Ausnahme ausgewählter Aktivitäten, insbesondere in China und im Bereich Wealth Management. Nach der Transaktion wird Cathay Life zu einem Minderheitsaktionär der Generali Investments Holding und wird voraussichtlich etwa 16,75 Prozent des Aktienkapitals der GIH besitzen. (Generali/voxia/mc/hfu)

