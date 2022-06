GenTwo ernennt Simone C. Drill als CMO und bekräftigt internationale Wachstumsstrategie

Zürich – GenTwo ernennt Simone C. Drill zur neuen Leiterin Marketing und Kommunikation (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Sie verfügt über langjährige globale Führungserfahrung in der Finanzbranche, darunter bei UBS und Swiss Re. Die Ernennung von Simone C. Drill ist für GenTwo-Mitgründer und CEO Philippe Naegeli ein klares Bekenntnis zur internationalen Wachstumsstrategie des stark wachsenden FinTech-Unternehmens.

GenTwo ernennt Simone C. Drill per 1. Juli 2022 zur neuen Leiterin Marketing und Kommunikation (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Die ausgewiesene Marketing- und Kommunikationsexpertin verfügt über eine langjährige internationale Führungserfahrung, darunter bei UBS, wo sie unter anderem für die strategische Entwicklung des globalen EventMarketings, Hospitality und der korrespondierenden Kommunikation verantwortlich war. «Ich freue mich unglaublich, auf diese neue Herausforderung in einem dynamischen Umfeld und in einer noch jungen Branche», sagt Simone C. Drill. «Was das Team um Philippe Naegeli innerhalb kürzester Zeit hier geschaffen hat, sucht in der Schweizer Finanzwelt seinesgleichen. Mit diesem einmaligen Team die Weiterentwicklung von GenTwo, GenTwo Digital und der innovativen Kommunikationsplattform AssetRush zu gestalten, ist für mich eine Ehre.»

Markführerschaft bei innovativen Emmissionslösungen

Mit der Ernennung von Simone C. Drill kann GenTwo die Geschäftsleitung vervollständigen. Die Position des CMO, wurde nach dem Ausscheiden von Sandra Chattopadhyay nun neu besetzt. «Wir sind begeistert, dass Simone bei GenTwo das Marketing und die Kommunikation verantwortet», sagt Philippe Naegeli, Mitgründer und CEO des in Zürich beheimateten Fintech-Unternehmens. «Mit dieser Ernennung zeigen wir klar, dass wir unsere Marktführerschaft im Bereich innovativer Emmissionslösungen international ausbauen und kommunizieren wollen.»

Simone C. Drill verfügt unter anderem über einen Executive Master of Science in Communications Management der Universität Lugano, einen CAS in Business and Corporate Development Strategies der Universität St. Gallen (HSG) und ein CAS in Intercultural Management der University of Cambridge. In ihren verschiedenen Positionen bei der grössten Vermögensverwalterin der Welt, der UBS, hat Simone C. Drill zentrale Projekte strategisch begleitet. Dazu gehören neben der 150-Jahr-Feier der Schweizer Grossbank auch das Redesign und Change-Management des Bereiches Staff and Client Services sowie der Umbau des Hauptsitzes der Gruppe in Zürich. Bei der digitalen Plattform key4 by UBS, die im Frühjahr 2020 als digitales Ökosystem gelauncht wurde, hat Simone C. Drill neben der Positionierungsstrategie auch als Product Owner Renditeliegenschaften die Entwicklung und den Rollout der Omni-Channel Marketing Strategie betreut. Bei der Swiss Reinsurance Company (Swiss Re) lag ihr Fokus auf der globalen Zusammenführung und Entwicklung des Event-Marketings sowie der Sponsoring-Aktivierung.

Anhaltend starkes Wachstum bei GenTwo und GenTwo Digital

Die Geschäftsdynamik von GenTwo und des Tochterunternehmens GenTwo Digital nahm seit der Unternehmensgründung vor gut vier Jahren progressiv Fahrt auf. Betrugen die Assets under Service Ende Dezember 2019 noch 300 Millionen USD, knackte das erfolgreiche Zürcher FinTech-Unternehmen die wichtige Zweimilliarden-USD-Marke im April 2022. Die Zahl der Produkte, die insgesamt über die Emissionslösung lanciert wurden, wuchs bei GenTwo im Jahr 2021 um 82% und bei GenTwo Digital um 200%. In absoluten Zahlen sind es seit der Gründung von beiden Unternehmen bereits mehr als 700 lancierte Produkte. Der Grund für das rasante Wachstum ist das anhaltend hohe Interesse für alternative und digitale Investments von institutionellen Kunden aus der ganzen Welt. (GenTwo/mc/ps)