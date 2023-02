Giovanni Gay rückt in den Vorstand von Union Investment auf

Frankfurt – Giovanni Gay (57), bislang Leiter des Privatkundengeschäfts von Union Investment und Geschäftsleiter der Union Investment Privatfonds GmbH, wird ab dem 1. März 2023 in die Geschäftsleitung der Union Asset Management Holding AG aufrücken. Benjardin Gärtner (51) wird seinerseits zum Geschäftsleiter der Union Investment Privatfonds GmbH berufen.

In seiner neuen Funktion als Vorstand verantwortet Gay das Privatkundengeschäft sowie den Bereich Infrastruktur. „Giovanni Gay hat seit knapp 20 Jahren das Privatkundengeschäft in seiner Funktion als Segmentleiter mit grossem Erfolg geprägt. Umso mehr freuen wir uns, dass er nun dieses zentrale Geschäftsfeld im Vorstand von Union Investment verantwortet“, sagt Dr. Cornelius Riese, Verwaltungsratspräsident der Union Asset Management Holding AG.

Gay übernimmt zudem die Verantwortung für IT und Infrastruktur. „Die digitale Transformation ist eine Aufgabe mit höchster strategischer Bedeutung, die Giovanni Gay in den letzten Jahren im Privatkundengeschäft mit grosser Kraft vorangetrieben hat. Wir sind daher sehr froh, dass er diese wichtige Aufgabe künftig für die gesamte Union Investment Gruppe verantwortet“, erklärt Hans Joachim Reinke, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Union Asset Management Holding AG.

Gay war seit Januar 2004 Geschäftsleiter der Union Investment Privatfonds GmbH und Leiter des Segments Privatkunden in der Union Investment Gruppe. Des Weiteren ist er Mitglied im Risk Management Committee und des Führungskreises der Union Investment Gruppe. Er startete seine berufliche Laufbahn 1993 bei der Banco Santander in Frankfurt. Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln.

Union Investment Privatfonds GmbH beruft Benjardin Gärtner zum Geschäftsleiter

Gärtner, der seit 2015 bei Union Investment als Managing Director das gesamte Aktienportfoliomanagement leitet, folgt – vorbehaltlich der abschliessenden Abstimmung mit der BaFin – als Geschäftsleiter auf Andreas Köster, der Ende 2022 auf eigenen Wunsch ausgeschieden war. Gärtner durchlief zuvor langjährige Berufsstationen in der Allianz Gruppe, bei Goldman Sachs und bei der Deutschen Bank, wo er vor seinem Wechsel zu Union Investment als Managing Director und Co-Leiter Aktien für den Gesamtvertrieb Aktien tätig war.

„Benjardin Gärtner ist ein auch auf dem internationalen Parkett sehr erfahrener Kollege, der mit seiner Kapitalmarktkompetenz die Geschäftsführung der Union Privatfonds GmbH optimal verstärkt“, sagt Hans Joachim Reinke, Verwaltungsratspräsident der Union Investment Privatfonds GmbH. (Union Investment/mc/ps)