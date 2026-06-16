GKB: «Die Nachfolge beginnt im Kopf – nicht beim Notar.»

Chur – Die eigene Firma in neue Hände zu geben, ist für Unter­­nehmerinnen und Unternehmer ein grosser Schritt. Welche Aspekte in der Nachfolge­planung zu beachten sind und warum die persönliche Einstellung besonders wichtig ist.

Aus GKB HORIZONTE «Weitergeben, loslassen, neu denken». Autor: Roger Lüdi ist Leiter Steuern und Nachfolge und Senior Finanzplaner bei der GKB

Herr Lüdi, was braucht es, damit ich mein Unternehmen erfolgreich in neue Hände geben kann?

Die Frage ist immer, wie zukunftsfähig eine Firma überhaupt ist. Denn diese Zukunftsfähigkeit hat einen wesent­lichen Einfluss auf die Nach­folge. Die Basis dafür liegt im gewählten Geschäfts­­modell, in der Angebots- und Nachfragesituation am Markt, der Mitarbeitenden­struktur und im Arbeits­markt. All diese Faktoren sind entscheidend dafür, wie erfolgreich ein Unternehmer die Nachfolge aufgleisen und umsetzen kann.

Wie steht es um die emotionalen Aspekte? Vielen fällt es schwer, ihre Firma weiterzugeben.

Das stimmt. Die Nachfolge beginnt im Kopf – nicht beim Notar. Daher ist die persönliche Einstellung der vielleicht wichtigste Faktor in der Nachfolge. Denn hier, beim Unternehmer selbst, startet der eigentliche Prozess. Wichtig ist, dass er einer Nachfolgelösung gegenüber grundsätzlich offen ist. Nur so kann das «Loslassen» gelingen. Ausserdem braucht es in diesem Prozess realistische Ziele und Vorstellungen.

Was bedeutet das?

Es geht darum, sich mit ganz unter­schiedlichen Fragen auseinander­zusetzen: etwa, ob die erfolgreiche Weiterführung des Betriebs tatsächlich das oberste Ziel ist und wer die Firma überhaupt überneh­men könnte. Zudem sollte sich die Unter­nehmerin überlegen, wie viel sie finanziell aus der Firma herausholen möchte, wie hoch die Steuern ausfallen, wann sie bereit ist, die Betriebsführung zu übergeben, oder ob sie die Leitung vielleicht lieber sukzessive abgeben möchte.

Welche weiteren Aspekte gilt es zu beachten?

Wir empfehlen, im Nachfolgeprozess externe Spezialistinnen und Spezialisten beizu­ziehen. Das können Personen aus dem Treuhand-, Rechts- und Bank­wesen sowie aus dem Unternehmens­consulting sein. Auch wir bei der GKB haben entsprechende Fachleute. Sie begleiten das Unternehmen auf dem Weg zu einer individuell passenden Lösung. Dabei ist es zentral, die privaten und betrieblichen Be­dürfnisse und Interessen aufeinander abzu­stimmen. Der Lösungs­prozess erfolgt in der Regel in Etappen und erstreckt sich über mehrere Jahre. Es ist also ratsam, sich frühzeitig mit der eigenen Nach­folge zu befassen.

Zum Schluss: Welche Varianten für die Nachfolge gibt es?

Grundsätzlich kann die Nachfolge familien­intern oder familienextern erfolgen. Bei familienexternen Lösungen unterscheidet man zwischen dem sogenannten Fremd­management mit Familienkontrolle, einer Beteiligung/Übernahme, einem Verkauf oder Teilverkauf, einer Fusion mit einem anderen Unternehmen oder einer Publikums­öffnung (PO). Wenn keine Nachfol­ge gelingt, ist auch eine Liquidation in Betracht zu ziehen. Gerne unterstützen unsere Fachleute bei mass­geschneiderten Nachfolge­lösungen.

Sieben Tipps für die Nachfolge

Über 90 Prozent aller KMU in der Schweiz brauchen in den nächsten Jahren eine geeignete Nachfolge­lösung. Mit diesen Tipps gelingt die Stabübergabe.

1. Planen Sie voraus

Eine passende Lösung für die Nachfolge zu finden, ist in aller Regel ein mehr­jähriger Prozess. Es ist deshalb empfehlens­wert, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen.

2. Holen Sie sich fachliche Unterstützung

Jeder Nachfolgeprozess ist individuell. Es gilt, unterschiedliche Interessen gegeneinander abzuwägen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie sich von Fachpersonen begleiten und beraten.

3. Denken Sie an die Finanzplanung

Bevor Sie sich für eine Lösung ent­scheiden, denken Sie an die steuerlichen und finanziellen Folgen – am besten, indem Sie Ihre finanzielle Situation und das Gleichgewicht zwischen Geschäfts- und Privat­vermögen individuell und sorgfältig regeln.

4. Kommunizieren Sie transparent

Eine gute Kommunikation innerhalb der Familie sowie mit Mitarbeitenden, Lieferanten und Partnern erleichtert den Nachfolgeprozess für alle Beteiligten.

5. Unterstützen Sie Ihre Nachfolge

Nachfolger sind in der Regel noch keine geübten Unternehmerinnen und Unter­nehmer. Helfen Sie ­ihnen dabei, sich zu positionieren und einzuarbeiten.

6. Sichern Sie sich persönlich ab

Neben der Unternehmensnachfolge sollten Sie auch Ihre persönliche Einkommens­situation und Alters­vorsorge absichern. Wichtig dabei ist unter anderem, dass Ihr eigenes Vermögen auch nach der Übergabe geschützt ist.

7. Bereiten Sie sich auf die Zeit danach vor

Loslassen ist nicht einfach, aber wichtig. Überlegen Sie sich, wie Sie die Zeit nach der Pensionierung nutzen möchten. Die Möglichkeiten sind vielseitig: Sie können beispiels­weise ein Beratungsmandat übernehmen, sich für wohltätige Zwecke engagieren oder neue Hobbys ausprobieren.