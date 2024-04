Globalance Bank beruft Susanne Kundert in die Geschäftsleitung

Zürich – Die Globalance Bank beruft mit Susanne Kundert als Leiterin Anlagen eine ausgewiesene Expertin in die Geschäftsleitung. Sie ist Chartered Financial Analyst (CFA) und besitzt ein Certificate in ESG Investing (CFA ESG).

Susanne Kundert bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, wobei sie sich seit 15 Jahren auf die Entwicklung und das Portfolio Management nachhaltiger Anlagelösungen konzentrierte. Mitte April hat die Finanzexpertin als Mitglied der Geschäftsleitung ihre Tätigkeit bei der Globalance Bank aufgenommen, wo sie als Leiterin Anlagen für den Bereich der Anlagen verantwortlich zeichnet. Sie folgt damit auf David Hertig, der sich entschieden hat, im Ausland ein Unternehmen im Tourismusbereich zu übernehmen.

Susanne Kunderts beruflicher Werdegang widerspiegelt ihre breite Erfahrung im Anlage-Bereich. Sie war Mitgründerin und Partnerin bei ESG-AM AG, zuvor war Sie Direktionsmitglied der Zürcher Kantonalbank und leitete das Fixed-Income-Team im Asset Management. Dabei war sie u.a. für die Konzeption und Lancierung neuer nachhaltiger Anlagefonds und Mandatslösungen für institutionelle Kunden zuständig. Davor war sie Leiterin Kredit & Sustainability der LGT Capital Partners und als Mitglied des gruppenweiten Sustainability Advisory Boards mitverantwortlich für die Definition und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im Asset Management, das Portfolio-Management im Kredit-Bereich für Pensionskassen, Stiftungen und Family Offices.

Ihre Ausbildung schloss sie mit einem Master der Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen (HSG) mit Schwerpunkt Umweltökonomie ab. Sie ist unabhängige Verwaltungsrätin und Gast-Dozentin für Nachhaltigkeits- und Anlagethemen. Dank ihrer früheren Rolle als Jury-Mitglied des Bilanz-Private-Banking-Ratings bringt sie umfassendes Fachwissen in die Vermögensverwaltung für Privatkunden ein.

Reto Ringger, Gründer und CEO von Globalance, äussert sich begeistert: «Wir freuen uns, mit Susanne Kundert eine unternehmerisch denkende Person und eine ausgewiesene Expertin im Bereich der zukunftsorientierten Anlagen gefunden zu haben. Ihre fundierte, breit abgestützte berufliche Erfahrung wird massgeblich dazu beitragen, dass wir unsere Vorreiterrolle weiter ausbauen können.»

Susanne Kundert fügt hinzu: «Ich freue mich, bei einer Pionierin wie Globalance in der Geschäftsleitung mitwirken zu können. Das Team und die Ambition von Globalance inspirieren mich und ich freue mich darauf, für unsere Kunden zukunftsfähige Portfolios mit einem positiven Footprint zu konstruieren.» (mc/pg)