GlycoEra AG sammelt 130 Millionen Dollar ein für neuartige extrazelluläre Proteinabbauer

Wädenswil – Die GlycoEra AG, ein Biotechnologieunternehmen, das erstklassige extrazelluläre Proteinabbauer für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen entwickelt, gab den Abschluss einer überzeichneten Serie-B-Finanzierung in Höhe von 130 Millionen US-Dollar bekannt. Der Erlös wird verwendet, um den führenden IgG4-Proteinabbauer des Unternehmens durch klinische Daten bei Patienten voranzubringen, ein zweites Programm in die Klinik zu bringen und seine differenzierte Pipeline von präzisen extrazellulären Abbauprodukten in der Immunologie und weiteren Indikationen weiterzuentwickeln.

Die Finanzierungsrunde wurde von dem neuen Investor Novo Holdings angeführt, an der sich weitere neue Investoren wie Catalio Capital Management, LifeArc Ventures und QIA sowie die bestehenden Investoren Sofinnova Partners, 5AM Ventures, Roche Ventures und Bristol Myers Squibb beteiligten. Weitere neue Investoren, die dem Konsortium beigetreten sind, sind Agent Capital, MP Healthcare Venture Management (eine Tochtergesellschaft von Mitsubishi Tanabe Pharma) und Sixty Degree Capital.

«Unser führendes Programm, das präklinisch einen tiefgreifenden und schnellen IgG4-Abbau gezeigt hat, bietet die Möglichkeit, Patienten, die an verschiedenen Autoimmunkrankheiten leiden, transformative Therapien anzubieten. Mit dieser Finanzierung planen wir, noch in diesem Jahr die ersten klinischen Studien für unser Hauptprogramm am Menschen zu beginnen», sagte Dr. Ganesh Kaundinya, Präsident und Chief Executive Officer von GlycoEra. «Diese Finanzierung ist eine starke Bestätigung unserer Wissenschaft und unserer Plattform, die es uns ermöglicht, unser Hauptprogramm in die klinische Entwicklung zu bringen und gleichzeitig unsere robuste Pipeline von Präzisionsimmunologie-Medikamenten voranzutreiben. Wir sind dankbar für den Enthusiasmus und die Unterstützung dieser angesehenen Investorengruppe, die den Fortschritt unserer differenzierten Proteinabbau-Plattform und unserer Pipeline widerspiegeln.»

Die firmeneigene Plattform von GlycoEra ermöglicht die Entwicklung von erstklassigen Abbauprodukten, die auf ein breites Spektrum von extrazellulären Proteinen abzielen. GlycoEras Degrader sind bispezifische Moleküle, die einen in der Natur vorkommenden Prozess zum Abbau von Proteinen nutzen und so eine äusserst präzise und nachhaltige Beseitigung krankheitsverursachender Proteine mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und Tiefe erreichen, während systemische Off-Target-Effekte vermieden werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, die eine mehrstufige chemische Synthese erfordern, werden die GlycoEra-Degradatoren in einem schlanken, einstufigen rekombinanten Prozess hergestellt, der hohe Effizienz, Modularität und Skalierbarkeit bietet.

GlycoEras führendes Programm, GE8820, ist darauf ausgelegt, pathogene IgG4-Autoantikörper mit einer Geschwindigkeit, Tiefe und hohen Selektivität abzubauen, die mit den derzeitigen Modalitäten und ohne Immunsuppression nicht erreicht werden können. Pathogene IgG4-Antikörper sind der Auslöser für eine Vielzahl von Autoimmunkrankheiten wie Pemphigus, muskelspezifische Kinase (MuSK), Myasthenia gravis, primäre membranöse Nephropathie und Autoimmun-Enzephalitis. Präklinisch hat GE8820 in verschiedenen Modellen eine tiefgreifende und anhaltende IgG4-Depletion gezeigt, was ihm ein breites Potenzial in zahlreichen Krankheitssituationen verleiht.

«Die Fähigkeit von GE8820, pathogene extrazelluläre Proteine schnell und tiefgreifend mit hoher Spezifität abzubauen, bietet eine potenziell paradigmatische Chance für die Behandlung verschiedener Autoimmunerkrankungen», sagte Max Klement, Partner bei Novo Holdings. «Mit seiner umfassenden Expertise in der Präzisionsmedizin ist das Management-Team von GlycoEra gut positioniert, um Therapien in der Immunologie neu zu definieren, und wir sind stolz darauf, ihre weiteren Fortschritte zu unterstützen.»

«Als Gründungsinvestor von GlycoEra waren wir stets von den Fortschritten des Teams beeindruckt, das eine wirklich einzigartige Plattform weiterentwickelt und eine vielversprechende Pipeline von Proteinabbauern aufbaut», sagte Graziano Seghezzi, Managing Partner bei Sofinnova Partners. «Wir freuen uns, neue Investoren begrüssen zu dürfen, die unser Engagement für die Weiterentwicklung von GlycoEras Mission teilen. Dieses zusätzliche Kapital wird uns dabei helfen, die besten Abbauprodukte in die Klinik zu bringen und Patienten, die mit Autoimmunerkrankungen leben, einen Schritt näher zu bringen.»

GlycoEra gibt ausserdem die Aufnahme von Max Klement, Matthew Hobson, Principal von Catalio Capital Management, und Sohaib Mir, Partner bei LifeArc Ventures, in den Vorstand des Unternehmens bekannt. (GlycoEra/mc/hfu)