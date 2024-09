Gold erreicht erneut Rekordhoch

Frankfurt/London – Der Goldpreis hat am Mittwoch seine Rekordserie fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreichte an der Rohstoffbörse in London einen Höchststand bei 2.670,57 US-Dollar, bevor er wieder etwas nachgab. Zuletzt notierte das Edelmetall bei 2655 Dollar. Auch in Euro erreichte die Notierung bei 2385,52 Euro ein Rekordhoch.

Der Goldpreis profitiert von einer breitangelegten Rally der Rohstoffwerte, nachdem Chinas Notenbank zur Stützung der Wirtschaft die Geldpolitik stark gelockert hatte. Mit einer deutlichen Zinssenkung stützt die Notenbank die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass letztlich auch die Rohstoffnachfrage Chinas wieder anzieht.

Nächster Zinsschritt der Fed erwartet

Darüber hinaus setzten die Anleger darauf, dass auch die US-Notenbank der Konjunktur mit weiteren Zinssenkungen unter die Arme greift, nachdem am Vortag Konjunkturdaten enttäuscht hatten. Die Stimmung der Verbraucher hat sich im September unerwartet deutlich verschlechtert.

Ein weiterer Grund für die Rekordrally des Goldpreises sind die vielen Krisen in der Welt. Für auf Sicherheit bedachte Anleger gilt Gold als sicherer Hort in unruhigen Zeiten. Aktuell steht der Konflikt im Nahen Osten im Fokus. Israels Luftwaffe hat erneut Ziele im Libanon attackiert.

Aus charttechnischer Sicht erhielt der Goldpreis Auftrieb durch den jüngsten Sprung über einen Widerstand bei knapp 2643 Dollar. Zudem wurde zumindest zwischenzeitlich ein wichtiges Kursziel übersprungen. Sollte diese Hürde nachhaltig überwunden werden, richtet sich der Fokus auf die runde Marke von 2700 Dollar. (awp/mc/pg)