Gustav Baldinger wird neuer CEO von PwC Schweiz

Zürich – PwC Schweiz gibt die Wahl von Gustav Baldinger zum neuen CEO ab 1. Juli 2024 bekannt. An einer Partnerkonferenz haben die firmenangehörigen Partnerinnen und Partner Baldinger als Primus inter Pares mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Baldinger tritt die Nachfolge von Andreas Staubli an, der PwC Schweiz nach sechs Jahren an der Spitze auf eigenen Wunsch verlässt.

Gustav Baldinger (Jg. 1972) ist ein ausgewiesener Ökonom mit Schwerpunkt Finanzwesen. Er ist seit 21 Jahren bei PwC Schweiz tätig und hat das Unternehmen in vielen Bereichen geprägt. Seit 2018 leitet er die Unternehmensberatung bei PwC Schweiz und ist in dieser Position auch Mitglied der Geschäftsleitung sowie des PwC Europe Advisory Leadership Teams und des Global Advisory Leadership Teams.

Nun übernimmt er die operative Verantwortung des schweizweit grössten Dienstleistungsunternehmens in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung mit einem Umsatz von über 1,1 Mrd Franken und fast 3900 Mitarbeitenden und 14 Standorten in der Schweiz sowie einem im Fürstentum Liechtenstein.

Unter seiner Verantwortung konnte das Beratungsgeschäft von PwC Schweiz erfolgreich ausgebaut werden. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Baldinger mit seiner Abteilung den höchsten Nettoumsatz in der Geschichte des Unternehmens erzielt. (pd/mc/pg)

PwC Schweiz