Handelsvolumen an der SIX im Februar leicht tiefer als im Vormonat

Zürich – Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist im Februar 2025 gemessen an der Zahl der Transaktionen verglichen mit dem Vormonat Januar etwas tiefer ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Anzahl Transaktionen jedoch klar höher.

Insgesamt wurden an der Schweizer Börse im Februar im Vergleich zum Vormonat mit 4,32 Millionen total 1,6 Prozent weniger Transaktionen ausgeführt, wie die SIX am Montag mitteilte. Verglichen mit dem Februar vor einem Jahr waren es hingegen 5,3 Prozent Transaktionen mehr.

Zulegen konnten im Jahresvergleich vor allem die Kategorien ETF (+55%) und es wurden auch mehr Aktien (+3,3%) und Derivate (+3,7%) gehandelt. Der Bereich Fixed Income sackte dagegen um knapp 26 Prozent ab.

Höherer Umsatz

Umsatzseitig stiegen die Erlöse an der SIX im Februar im Vergleich zum Vormonat um 2,7 Prozent auf 98,6 Milliarden Franken. Bei der grössten Kategorie Aktien nahm der Umsatz für diesen Zeitraum um 6,7 Prozent zu. In allen anderen Kategorien (Fixed Income, ETF und Derivate) gab es bei den Umsätzen Rückgänge zwischen 2,4 bis 16,6 Prozent.

Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex stieg im Februar um 3,2 Prozent erstmals in seiner Geschichte auf über 13’000 Punkte an. (awp/mc/pg)