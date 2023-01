Helvetia als europäischer «Top Employer» ausgezeichnet

St.Gallen – Die Helvetia Gruppe ist zum ersten Mal mit dem europäischen «Top Employer»-Siegel ausgezeichnet worden. Der Markt Schweiz erhält das «Top Employer»-Siegel bereits das dritte – Deutschland und Österreich das zweite Mal in Folge. Frankreich und Italien nahmen erstmals an der Auditierung teil und bestanden. Helvetia überzeugt gruppenweit in den Bereichen Business-Strategie, Organisation und Change sowie Ethik und Integrität.

Das Top Employers Institute auditiert seit über 30 Jahren weltweit Unternehmen in Bezug auf deren Mitarbeiterbedingungen und zeichnet die besten von ihnen aus. Helvetia Schweiz erhält die Auszeichnung «Top Employer» bereits zum dritten, Helvetia Deutschland und Österreich zum zweiten Mal in Folge. Helvetia Frankreich und Italien nahmen zum ersten Mal an der Auditierung teil und bestanden. Da die Helvetia Gruppe in fünf Ländermärkten ausgezeichnet wurde, erhielt sie dieses Jahr zum ersten Mal auch das europäische Siegel. Insbesondere in den Bereichen Business-Strategie, Organisation und Change sowie Ethik und Integrität konnte Helvetia gruppenweit überzeugen. Im Markt Schweiz erhielt sie Bestnoten für «Digital HR» sowie im Bereich «Purpose und Werte».

Weitere Auszeichnungen für das HR von Helvetia

Helvetia Schweiz erhielt in der Studie «Best Recruiters» 2021/22 der career Institut & Verlag GmbH in der Kategorie Allbranchenversicherung Silber. Die Studie analysierte die Recruiting-Qualität der umsatz- und mitarbeiterstärksten Unternehmen der Länder im DACH-Raum. Auch Helvetia Österreich erhielt Silber im Branchenranking und befindet sich unter den besten 5 Prozent aller bewerteten Unternehmen.

«Dass sich unser Purpose ‹da zu sein, wenn es darauf ankommt› auch bei unseren Mitarbeitenden auszahlt, macht mich stolz», so Roland Bentele, Group Chief Corporate Center Officer der Helvetia Gruppe. «Die Auszeichnung als ‹Top Employer› in fünf Ländermärkten sowie das erstmalige Erreichen des europäischen Siegels sind für mich zentrale Indikatoren dafür, dass Helvetia für aktuelle sowie für potenzielle Mitarbeitende eine Top-Arbeitgeberin ist.» (Helvetia/mc)