Helvetia Anlagestiftung: Erfolgreiche Lancierung der Anlagegruppe Infrastructure Equity Global Evergreen (USD)

Basel – Die Helvetia Anlagestiftung konnte für ihre neue Anlagegruppe «Infrastructure Equity Global Evergreen (USD)» über 120 Millionen US-Dollar an Kapitalzusagen sichern. Die Anlagegruppe, die in Zusammenarbeit mit Mercer als Portfoliomanager entwickelt wurde, richtet sich speziell an Schweizer Vorsorgeeinrichtungen und bietet einen einfachen Zugang zu global diversifizierten Infrastrukturinvestitionen.

Die Zusammenarbeit zwischen der Helvetia Anlagestiftung und Mercer im Bereich Infrastrukturanlagen startet erfolgreich mit der Lancierung der neuen Anlagegruppe. Per 31. Januar 2026 konnten die Kapitalzusagen von namhaften Pensionskassen entgegengenommen werden.

Dr. Dunja Schwander, Geschäftsleiterin der Helvetia Anlagestiftung, kommentiert: «Die erfolgreiche Lancierung ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, Schweizer Pensionskassen massgeschneiderte Anlagelösungen anzubieten. Wir sind stolz auf diesen grossartigen Lancierungserfolg und danken den zahlreichen neuen Anlegerinnen und Anlegern für das uns entgegengebrachte Vertrauen in einem anspruchsvollen Fundraising-Umfeld. Gemeinsam mit Mercer als erfahrenem Partner streben wir eine Anlagegruppe mit einem robusten Risiko-Renditeprofil an, um die langfristigen Ziele unserer Kunden optimal zu unterstützen.»

Die Infrastruktur-Anlagegruppe ist als Evergreen-Struktur konzipiert und bietet den Vorsorgeeinrichtungen die nötige Flexibilität, um ihren Cashflow-Bedürfnissen gerecht zu werden, ohne eine fixe Laufzeit und mit periodischen Rücknahmemöglichkeiten.

Mercer setzt Infrastrukturinvestitionen für die Helvetia Anlagestiftung um

Die zur Lancierung eingegangenen Zeichnungen werden in den kommenden Monaten in den Aufbau eines breit diversifizierten Infrastruktur-Portfolios über verschiedene Regionen, Strategien und Sektoren, darunter digitale Infrastruktur, Abfall- und Wasserwirtschaft, Transport, Energiewende und soziale Infrastruktur investiert. Bis dahin werden weitere substanzielle Zeichnungen erwartet, welche die Weiterführung des erfolgreich eingeschlagenen Wachstumspfads der ersten Monate unterstützen werden und weiteren Vorsorgeeinrichtungen einfachen Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten über unterschiedliche Anlagearten (Primaries, Secondaries und Co-Investments) in Infrastruktur ermöglichen.

Tobias Wolf, Partner und Head Investments bei Mercer Schweiz, ergänzt: «Der überzeugende Start schafft den Grundstein für einen zeitnahen Portfolioaufbau und stimmt uns sehr zuversichtlich für die weitere Entwicklung dieser Anlagegruppe. Dies ist ein weiterer Beweis für die Attraktivität der Anlageklasse Infrastruktur. Die Evergreen-Lösung wird es zukünftigen Investoren ermöglichen, in ein bereits bestehendes Portfolio zu investieren.» (Helvetia Anlagestiftung/mc/ps)

Helvetia Anlagestiftung