Helvetia ermöglicht ihren Mitarbeitenden in der Schweiz maximale Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts

Helvetia Versicherungen ermöglicht ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schweiz maximale Flexibilität, was die Wahl ihres Arbeitsplatzes betrifft. Egal, ob zu Hause, im Büro oder unterwegs – künftig können Helvetia Mitarbeitende überall dort arbeiten, wo sie ihre beste Leistung erbringen.

Helvetia vertraut ihren Mitarbeitenden. Jederzeit. Überall. Nach diesem Grundsatz hat Helvetia auch ihr Arbeitsmodell in der Schweiz angepasst. Künftig entscheiden Mitarbeitende von Helvetia im Team auf Basis der Bedürfnisse ihrer Kunden, von wo aus sie arbeiten möchten. «Nachdem die Pandemie gezeigt hat, dass gute Arbeit nicht zwingend im Büro erbracht werden muss, war dies der konsequente Schritt, um den veränderten Bedürfnissen unserer Gesellschaft und damit auch unseren Mitarbeitenden gerecht zu werden», sagt Hamiyet Dogan, Leiterin HR Schweiz. Sofern es das Arbeitsgebiet ermöglicht, ist bis zu 100 Prozent Homeoffice möglich.

Ergänzend zur mobil-flexiblen Arbeitsweise führt Helvetia an ihren Schweizer Standorten das Desksharing-System ein. Neu stehen verschiedene Arbeitszonen zur Verfügung, je nach Bedürfnis von Einzelnen, Teams, Ressorts oder Projekten. Mitarbeitende haben an ihren Standorten eine zugeteilte Zone, aber keinen persönlichen Arbeitsplatz mehr. Sie wählen ihren Arbeitsplatz nach Verfügbarkeit. Die neuen Arbeitszonen erlauben Activity Based Working – arbeiten wo es gerade am besten passt. Als erstes wird das neue Konzept im Sommer 2022 am Hauptsitz St.Gallen umgesetzt.

Für Martin Jara, CEO Helvetia Schweiz, ist die flexible Arbeitsform ein wichtiger Beitrag zur Kulturentwicklung: «Das neue Arbeitsmodell definiert nicht einfach nur den Arbeitsort, sondern auch die Arbeitshaltung, die Anforderungen an unternehmerisches Denken und Handeln und an den Willen zur Partizipation. Eigenverantwortung und Vertrauen sind zentrale Faktoren in unserem Arbeitsalltag.»

Hamiyet Dogan: «Helvetia ist eine moderne Arbeitsgeberin und möchte ihren Mitarbeitenden ein optimales Umfeld für ihre Arbeit ermöglichen. Mobil-flexibles Arbeiten basiert auf Vertrauen und Eigenverantwortung. Die Balance der Interessen von Kunden, Mitarbeitenden und Helvetia wird stets optimiert. (Helvetia/mc/ps)