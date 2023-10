Helvetia eröffnet Niederlassung in Grossbritannien

St.Gallen – Helvetia eröffnet eine neue Niederlassung in Grossbritannien. Damit wird der Versicherer auch nach dem Brexit auf der Insel Geschäfte in der Nicht-Lebenversicherung tätigen können.

Die Eröffnung der Niederlassung sei eine Reaktion auf den Brexit, teilte das Unternehmen am Montag mit. Aufgrund dessen könnten britische Geschäfte nur noch bis zum 31. Dezember 2023 im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit gezeichnet werden. Helvetia könne nun dank der Eröffnung der Niederlassung und der entsprechenden Zulassung seine Aktivitäten weiterführen.

Weiterer Internationalisierungsschritt

«Die Eröffnung dieser zusätzlichen Niederlassung ist ein weiterer Schritt zur Internationalisierung der Helvetia Gruppe», lässt sich CEO Fabian Rupprecht in der Meldung zitieren. Sie werde einen Beitrag zum profitablen Wachstum im Rahmen der 20.25-Strategie leisten.

In Grossbritannien bietet Helvetia den Angaben zufolge über eine Tochtergesellschaft bereits heute so genannte «Specialty-Lines-Deckungen» an, welche grosse Unternehmensrisiken etwa im Bereich der Luftfahrt oder Transport abdecken. Für die britische Niederlassung werde im Jahr 2023 mit einem Prämienvolumen von rund 50 Millionen Euro gerechnet. Die gebuchten Bruttoprämien von Helvetia Global Solutions insgesamt lagen per Ende 2022 bei 508 Millionen Euro. (awp/mc/pg)