Helvetia: Peter Eliot wird neuer Leiter Investor Relations

St. Gallen – Peter Eliot stösst im November als neuer Leiter Investor Relations zur Helvetia Gruppe. Er ist aktuell Leiter des Research-Bereichs für den Versicherungssektor bei Kepler Cheuvreux.

Peter Eliot wird im November die Leitung des Investor-Relations-Bereich der Helvetia Gruppe übernehmen. Aktuell leitet Peter Eliot den Research-Bereich für den Versicherungssektor bei Kepler Cheuvreux. Zuvor war er bei Berenberg in ähnlicher Rolle tätig. Peter Eliot verfügt über 19 Jahre Erfahrung in den Bereichen Research und Finanzanalyse. Ausserdem hat er fundierte Kenntnisse des Versicherungssektors und begann seine Karriere als Aktuar und später als Strategieberater bei Bacon & Woodrow und Deloitte.

Er hat am St. Catherine’s College in Oxford einen Master in Ingenieurswissenschaften absolviert. In seiner neuen Rolle wird Peter Eliot die Kommunikation gegenüber dem Finanzmarkt sowie die Beziehungspflege zu Investoren und Finanzanalysten verantworten. Er wird direkt an Group CFO Annelis Lüscher Hämmerli berichten.

Philipp Schüpbach, der seit neun Jahren im Investor Relations Team von Helvetia arbeitet und dieses seit Herbst 2021 leitet, hat sich entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens wahrzunehmen. Er wird Helvetia per Ende September verlassen. (mc/pg)