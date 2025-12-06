Helvetia und Baloise schliessen Zusammenschluss zu Helvetia Baloise Holding ab

St. Gallen / Basel – Helvetia Holding und Baloise Holding haben ihre Fusion abgeschlossen und bilden ab sofort die Helvetia Baloise Holding. Mit der Zusammenlegung der beiden traditionsreichen Versicherungsgruppen entsteht der grösste Allbranchenversicherer in der Schweiz.

Alle erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden seien erteilt, sodass der Zusammenschluss am Freitag vollzogen werden konnte, teilten die beiden Gesellschaften am Freitagabend mit.

Start der Integration

Mit dem Abschluss der Fusion starte nun die operative Integration der Geschäftstätigkeiten beider Unternehmen, heisst es in der Mitteilung. Geplant seien die Zusammenführung von Produkten und Dienstleistungen, die Harmonisierung interner Prozesse sowie die Realisierung von Synergien.

Die Kundinnen und Kunden sollen während einer Übergangsphase weiterhin über die bestehenden Kanäle betreut werden. In den Märkten mit gemeinsamer Präsenz sollen künftig die Angebote aber «sukzessive zusammengeführt» werden.

Zahlreiche personelle Änderungen

Die Fusion führt auch zu einer Reihe personeller Änderungen: So sind die Helvetia-Konzernleitungsmitglieder Sandra Hürlimann (neu CTO Schweiz) und Thomas Neusiedler (CEO Österreich) nicht mehr in der Konzernleitung vertreten und übernehmen neue Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Wie bekannt, wird auch Helvetia-Finanzchefin Annelis Lüscher Hämmerli den Versicherer verlassen, sie ist als neue Präsidentin der Berner Kantonalbank vorgeschlagen.

Clemens Markstein, der bisher als Schweiz-Chef Teil der Konzernleitung von Baloise war, übernimmt ebenfalls eine neue Rolle bei Helvetia Baloise als Leiter Kundenleistungen & Integration Schweiz. Derweil verlässt Baloise-Finanzchef Carsten Stolz das Unternehmen wie bekannt per Ende Jahr.

Zudem scheiden Hans Künzle und Regula Wallimann aus dem Helvetia-Verwaltungsrat aus. Aus dem Baloise-Verwaltungsrat scheiden Maya Bundt, Karin Lenzlinger Diedenhofen und André Helfenstein aus.

Umtausch der Baloise-Aktien

Die Aktien der Baloise Holding sind am Freitag letztmals an der Börse SIX gehandelt worden und werden am kommenden Montag, 8. Juni, dekotiert. Mit dem Vollzug der Fusion wurden sie in 46’392’407 neu ausgegebene Namenaktien der Helvetia Baloise Holding umgetauscht. Die neuen Aktien sind ihrerseits ab Montag zum Handel zugelassen.

Wie bekannt, wird die Börsenbetreiberin SIX eine aussergewöhnliche Indexanpassung vornehmen. Damit werden die Helvetia Baloise-Titel am 22. Dezember in den Swiss Leader Index (SLI) aufgenommen. (awp/mc/ps)