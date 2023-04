Helvetia: Yvonne Wicki Macus und René Cotting neu im Verwaltungsrat

St. Gallen – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding haben an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Zudem wählten sie Dr. Yvonne Wicki Macus und Dr. René Cotting als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat.

Die Helvetia Holding präsentierte an ihrer 27. ordentlichen Generalversammlung den 2279 in den Olma Messen St.Gallen anwesenden stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären (Vertretung von 64.84 Prozent des Aktienkapitals) das beste Geschäftsergebnis ihrer Geschichte. Auf Basis des stetigen profitablen Wachstums soll die Dividende nachhaltig erhöht werden. Helvetia verzeichnete ein währungsbereinigtes Wachstum des Geschäftsvolumens um 2.6 Prozent. Zudem zeigte sich das Kerngeschäft dank diversifizierter Geschäftstätigkeit resilient: Robuste Versicherungstechnik und ein Einmalgewinn führten zu einem IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 614.4 Mio. Mit ihrer Strategie helvetia 20.25 richtet sich Helvetia konsequent an den Kundenbedürfnissen aus und nimmt zielstrebig organische und anorganische Wachstumschancen wahr.

«Das Geschäftsjahr 2022 zeigte einmal mehr die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Geschäftsmodells von Helvetia. Es ist uns abermals gelungen, nachhaltig Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen», sagte Philipp Gmür, Group CEO von Helvetia, zum Jahresabschluss 2022.

Dividendenerhöhung von 40 Rappen

Bei der Publikation des Jahresabschlusses 2022 gab Helvetia bekannt, auf Basis der starken Entwicklung des Kerngeschäfts, des einmaligen Gewinns aus dem Verkauf der spanischen Lebensversicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida und einer kontinuierlichen Optimierung des Kapitaleinsatzes das Ziel für die kumulierte Dividendenausschüttung bis zum Ende der Strategieperiode auf über CHF 1.65 Mrd. zu erhöhen. Der Verwaltungsrat schlug deshalb der Generalversammlung eine Dividendenerhöhung von 40 Rappen auf CHF 5.90 je Aktie vor. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten diesem Antrag zu.

Die heutige Generalversammlung hat Yvonne Wicki Macus und René Cotting in den Verwaltungsrat von Helvetia gewählt. Herzliche Gratulation! Besten Dank an Jean-René Fournier für den langjährigen Einsatz als Mitglied des Verwaltungsrates seit 2011. #Helvetia @HelvetiaGroup pic.twitter.com/jzJ5ZMJV01 — Helvetia Schweiz (@helvetia) April 28, 2023

Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt

Die Generalversammlung bestätigte Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrats. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder, mit Ausnahme von Jean-René Fournier, der nach 12 Jahren aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist, wurden ebenfalls wiedergewählt. Als neue Mitglieder des Verwaltungsrats wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Yvonne Wicki Macus und Dr. René Cotting. (Helvetia/mc)