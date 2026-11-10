Höhere Finanzierungskosten für Unternehmen seit CS-Untergang

Zürich – Die Schweizer Wirtschaft ist einer Studie zufolge seit dem Ende der Credit Suisse mit höheren Finanzierungskosten konfrontiert. Rund jedes vierte befragte Unternehmen berichtet von höheren Finanzierungskosten.

«Mit dem Wegfall der Credit Suisse rückt die Rolle zusätzlicher Anbieter in den Fokus», heisst es in einer Mitteilung anlässlich einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung von BAK Economics im Auftrag des Verbands der Auslandsbanken in der Schweiz (AFBS).

Rund ein Drittel der befragten Unternehmen hat laut der Studie nach dem Ende der CS zusätzliche Bankbeziehungen aufgebaut, um Risiken zu verteilen. Jedes vierte berichtet von höheren Finanzierungskosten, fast jedes fünfte von gekürzten oder gekündigten Kreditlinien.

Firmenkundengeschäft im Fokus

Die Unternehmensumfrage zeige zudem, dass Auslandsbanken Leistungen anböten, die für ihre Kunden nicht ohne Weiteres ersetzbar seien. Rund sieben von zehn Nutzern könnten die bezogenen Leistungen bei einer Schweizer Bank nur teilweise, mit deutlichem Mehraufwand oder höheren Kosten beziehungsweise gar nicht beziehen, heisst es in der Studie.

Die Auslandsbanken ihrerseits sehen im Firmenkundengeschäft eines ihrer wichtigsten Wachstumsfelder für die nächsten drei Jahre: 16 Institute heben «Corporate Banking» hervor, allerdings wird «Wealth Management» häufiger genannt. Ob sie damit Lücken schliessen, welche die Credit Suisse hinterlassen hat, müsse sich aber erst noch zeigen, so der Branchenverband.

Insgesamt stellen die Auslandsbanken der Schweiz ein starkes Zeugnis aus und würden ihrer Muttergesellschaft den Standort für weitere Investitionen empfehlen. Gut die Hälfte hält den Standort den Ergebnissen zufolge heute sogar für attraktiver als vor drei Jahren.

Blick von aussen

Seit dem Ende der Credit Suisse werde über den Schweizer Finanzplatz vor allem «von innen» diskutiert, so der Verband. Das neue Bankenbarometer liefere erstmals den Blick «von aussen». Für den ersten «AFBS Foreign Banks Barometer» hat BAK Economics 61 Auslandsbanken und 79 Schweizer Unternehmen befragt.

Untersucht wurde zum einen die Attraktivität des hiesigen Standorts für Auslandsbanken. Zum anderen sollten Schweizer Unternehmen das Angebot von Auslandsbanken und ihre Dienstleistungen bewerten. (awp/mc/pg)