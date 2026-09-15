Holdingstruktur für Unternehmer: Wann sich die Gestaltung in Deutschland lohnt

Berlin – Wachsende Unternehmen stehen früher oder später vor einer strukturellen Frage: Sollen Gewinne im Privatvermögen der Gesellschafter landen – oder in einer eigenen Holdinggesellschaft, die das Kapital für neue Investments bereithält? Die kurze Antwort: Eine Holding lohnt sich vor allem dann, wenn Gewinne dauerhaft im Unternehmen verbleiben, reinvestiert werden und genügend Vorlauf bis zu einem möglichen Anteilsverkauf besteht.

Der steuerliche Unterschied kann erheblich sein – vorausgesetzt, Struktur und Fristen passen zur tatsächlichen Unternehmenslage. Ein Blick auf Chancen, Bedingungen und typische Stolpersteine solcher Gestaltungen.

Warum Unternehmen über eine Holding nachdenken

Eine Holding ist im Kern eine Gesellschaft, die Beteiligungen an operativen Gesellschaften bündelt – häufig als weitere GmbH über einer oder mehreren operativen Einheiten. Der unternehmerische Grundgedanke: Gewinne sollen nicht sofort an die Gesellschafter ausgeschüttet und privat versteuert werden, sondern auf Ebene der Holding thesauriert und reinvestiert werden. Das kann sich lohnen, wenn ein Unternehmen wächst, Zukäufe finanziert, eine Nachfolge vorbereitet oder mittelfristig Anteile verkaufen will.

Der Hintergrund ist die doppelte Belastung: Wer Anteile an einer GmbH privat hält, versteuert ausgeschüttete Gewinne mit Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag – zusammen rund 26 Prozent –, bevor das Geld für neue Investments zur Verfügung steht. Fliesst die Ausschüttung dagegen an eine Holding, steht für Reinvestitionen nahezu der volle Betrag bereit. Diese Differenz erklärt, warum die Struktur bei wachstumsorientierten Unternehmern immer wieder auf dem Tisch liegt.

Ob die Struktur im Einzelfall trägt, hängt von mehreren Prüfgrössen ab: der Höhe und geplanten Verwendung der Gewinne, der Marge des Geschäfts, möglichen Wegzugsplänen ins Ausland, der Familien- und Nachfolgesituation sowie dem Exit-Horizont der Gesellschafter. Erst ihr Zusammenspiel zeigt, ob eine zusätzliche Gesellschaftsebene sinnvoll ist.

Entsprechend spezialisiert ist die Beratung in diesem Feld. Die Guhr Steuerberatung aus Berlin etwa positioniert sich ausdrücklich als Kanzlei für Holdingstrukturen und betreut nach eigenen Angaben Mandate in ganz Deutschland, mit einem Fokus auf Unternehmer und Freiberufler. Solche Beratung beginnt erfahrungsgemäss nicht mit der Gründung einer Gesellschaft, sondern mit der Gegenprobe: Rechnet sich die Umstrukturierung für diese konkrete Situation überhaupt?

Der steuerliche Hebel: § 8b KStG richtig einordnen

Der zentrale steuerliche Vorteil liegt im Körperschaftsteuergesetz: Beteiligungserträge wie Dividenden und Gewinne aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften sind auf Ebene einer Kapitalgesellschaft nach § 8b KStG grundsätzlich zu 95 Prozent steuerfrei. Nur fünf Prozent dieser Erträge gelten als nicht abziehbare Betriebsausgaben und unterliegen der Besteuerung. Daraus ergibt sich eine effektive Belastung von rund 1,5 Prozent auf Holdingebene – gegenüber rund 30 Prozent aus Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer auf regulär besteuerte Gewinne.

Zwei Präzisierungen sind wichtig. Erstens verlangt die Befreiung laufender Dividenden eine Mindestbeteiligung von zehn Prozent zu Beginn des Kalenderjahres; bei Veräusserungsgewinnen sieht das Gesetz keine solche Schwelle vor. Zweitens gilt die Begünstigung nicht ausnahmslos – für bestimmte Finanzunternehmen sehen Gesetz und Verwaltungsanweisungen Sonderregeln vor. Planerisch relevant ist zudem: Die Körperschaftsteuer sinkt nach § 23 Abs. 1 KStG ab 2028 stufenweise von 15 auf 10 Prozent bis 2032; die kommunale Gewerbesteuer bleibt davon unberührt.

Der eigentliche Hebel entsteht erst durch die Verwendung der Gewinne: Wer ausschüttet, statt zu reinvestieren, gibt den Vorteil weitgehend wieder ab, denn Ausschüttungen an Privatpersonen unterliegen der Abgeltungsteuer oder – bei wesentlichen Beteiligungen – dem Teileinkünfteverfahren.

Der Weg in die Struktur: Anteilstausch und Sperrfrist

Die häufigste praktische Frage lautet: Wie kommen die Anteile an der operativen Gesellschaft steuerneutral in die Holding? Der klassische Weg ist der Anteilstausch nach § 21 Umwandlungssteuergesetz: Die Gesellschafter bringen ihre Anteile in eine neue Holding ein und erhalten im Gegenzug Anteile an dieser. Unter bestimmten Voraussetzungen – insbesondere wenn die aufnehmende Gesellschaft danach die Stimmenmehrheit hält – kann das zu Buch- oder Zwischenwerten geschehen, ohne dass die stillen Reserven sofort besteuert werden.

Der Preis für diese Steuerneutralität ist eine Bindungsfrist: Nach § 22 UmwStG führt die Veräusserung der erhaltenen Holding-Anteile innerhalb von sieben Jahren grundsätzlich dazu, dass der bei der Einbringung gebildete Einbringungsgewinn rückwirkend besteuert wird. Auch bestimmte Ersatzrealisationen können die Frist gefährden. Die Details regelt der Umwandlungssteuererlass des Bundesfinanzministeriums, zuletzt in der Fassung vom 2. Januar 2025.

Praktisch heisst das: Eine Holding sollte nicht wenige Monate vor einem geplanten Verkauf improvisiert werden. Wer einen Exit erwägt, braucht Vorlauf – oder muss die steuerlichen Konsequenzen eines vorzeitigen Ausstiegs bewusst einkalkulieren.

Wann sich eine Holding eher nicht lohnt

So attraktiv die 95-prozentige Befreiung klingt – die Struktur ist kein Selbstzweck. Wer seine Gewinne ohnehin laufend privat entnimmt, nutzt den Thesaurierungsvorteil nicht und trägt trotzdem die Zusatzkosten für Gründung, Buchführung und Jahresabschlüsse einer weiteren Gesellschaft. Bei überschaubarem Gewinnpotenzial oder kurzfristig geplantem Verkauf kann der Aufwand den Nutzen übersteigen.

Hinzu kommen leicht übersehene Fallstricke: Steht eine Immobilie im Gesellschaftsbestand, können Umstrukturierungen und Share Deals grunderwerbsteuerliche Folgen auslösen. Wer einen Wegzug ins Ausland erwägt, muss die deutsche Wegzugsbesteuerung im Blick behalten. Und in Familien- und Nachfolgekonstellationen entscheiden häufig erbschaftsteuerliche Fragen darüber mit, ob und in welcher Form eine Holding sinnvoll ist. Eine pauschale Gewinnschwelle, ab der sich die Struktur lohnt, gibt es nicht – die Rechnung bleibt individuell.

Deutsches Recht, internationale Perspektive

Wichtig für Leserinnen und Leser ausserhalb Deutschlands, etwa in der Schweiz: Die beschriebenen Mechanismen beruhen auf deutschem Steuerrecht. § 8b KStG und das Umwandlungssteuerrecht lassen sich nicht eins zu eins auf Schweizer Unternehmen oder Privatpersonen übertragen. Die Schweiz kennt mit dem Beteiligungsabzug zwar ein eigenes System der Entlastung bei Beteiligungserträgen, dieses folgt jedoch eigenen Schwellen und Bedingungen. Wer grenzüberschreitend agiert, muss Sitz, Ansässigkeit, das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen und das nationale Recht beider Staaten gesondert prüfen. Für Schweizer Unternehmer mit deutschen Tochtergesellschaften oder geplanten Deutschland-Engagements ist die Kenntnis der deutschen Systematik dennoch nützlich.

Worauf es bei der Beratung ankommt

Wer eine Holding prüfen lassen will, sollte einige Punkte für das Erstgespräch vorbereiten: die bestehenden Beteiligungen und Rechtsformen, die geplante Verwendung der Gewinne, den eigenen Zeitplan für Exit oder Nachfolge, mögliche Wegzugspläne, Immobilien im Bestand, die laufenden Zusatzkosten und die Sperrfristen. Eine spezialisierte Kanzlei wird diese Punkte von sich aus abfragen und die geplante Gestaltung gegenrechnen, statt Standardlösungen zu empfehlen.

Eine Kanzlei, die diesen Prozess regelmässig begleitet, ist die eingangs genannte Guhr Steuerberatung: Sie ist nach eigenen Angaben 2020 gegründet worden, sitzt in Berlin-Friedrichshain und arbeitet deutschlandweit mit einem Team von mehr als 30 Personen; zu ihrem Leistungsbereich gehört die Beratung zu Holding und Rechtsformoptimierung. Als belastbare Grundlage für eine Entscheidung dient aber ohnehin nur die individuelle Analyse der eigenen Ausgangslage – nicht die Erfahrung aus fremden Fällen. Eine Holdingstruktur ist damit weniger Steuertrick als Planungsentscheidung mit langem Atem. Sie lohnt sich vor allem dort, wo Gewinne im Unternehmen bleiben, Anteilsverkäufe mit Vorlauf geplant werden und die Fristen des Gesetzes in den eigenen Zeitplan passen. Wo diese Voraussetzungen fehlen, kann die einfachere Struktur die bessere sein. Vor jeder Umstrukturierung sollte die individuelle Situation mit einem Steuerberater und gegebenenfalls weiteren Fachleuten geprüft werden – eine pauschale Empfehlung ersetzt diese Prüfung nicht. (gs/mc/hfu)