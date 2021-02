HSBC verdient 2020 deutlich weniger

Hongkong / London – Die Corona-Pandemie hat die britische Grossbank HSBC im vergangenen Jahr stark getroffen. 2020 gingen sowohl die Erträge und Gewinn deutlich zurück, wie die stark in Asien engagierte britische Grossbank am Dienstag in Hongkong und London mitteilte.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei vor allem wegen einer deutlich erhöhten Risikovorsorge für Kreditausfälle um fast die Hälfte auf etwas mehr als zwölf Milliarden Dollar (zehn Mrd Euro) gefallen. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Die operativen Erträge seien um acht Prozent auf 50 Milliarden Dollar gesunken. (awp/mc/ps)

