Hypothekarbank Lenzburg AG: Dominic Gubler neu in der Geschäftsleitung

Lenzburg – Die Hypothekarbank Lenzburg bündelt ihre Tätigkeiten in den Bereichen Recht (Legal), Regulierung (Regulatory) und Einhaltung von Vorschriften (Compliance) neu im Geschäftsbereich Legal, Regulatory & Compliance. Die bisherige Abteilung geht komplett im neuen Bereich auf. Die Änderung tritt per 1. Mai 2025 in Kraft.

Der Verwaltungsrat hat Dominic Gubler zum Bereichsleiter ernannt. Der Jurist ist seit Januar 2021 bei der Hypothekarbank Lenzburg tätig, zuletzt als Leiter der Abteilung Legal, Regulatory & Compliance. Gubler verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche. In seiner Funktion als Bereichsleiter ist er verantwortlich für das Überwachen und Sicherstellen der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und interner Vorschriften.

Steigende regulatorische Anforderungen

«Als regulierte Bank misst die Hypothekarbank Lenzburg der Einhaltung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen seit jeher eine grosse Bedeutung bei. Die Thematik hat bei uns durch die Übernahme der Swiss Bankers Prepaid Services AG im vergangenen Januar und der damit einhergehenden Entstehung einer Gruppenstruktur eine zusätzliche Dimension erhalten. Die organisatorischen Anpassungen sind als Antwort auf diese Entwicklung zu verstehen», sagt Verwaltungsratspräsidentin Marianne Wildi.

Durch die neue Positionierung der Abteilung Legal, Regulatory & Compliance als eigenständiger Geschäftsbereich wird die Kontrollfunktion auf der Geschäftsleitungsebene der Bank verstärkt. Die Organisation der Bank besteht damit neu aus den sieben Bereichen Unternehmenssteuerung, Finanzen & Risiken, Privat- und Firmenkunden, Marktleistungen, Services, Informatik sowie Legal, Regulatory & Compliance.

Die Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg AG besteht ab dem 1. Mai 2025 aus diesen Personen:

Silvan Hilfiker, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) und Bereichsleiter Unternehmenssteuerung (bisher)

Roger Brechbühler, Bereichsleiter Privat- und Firmenkunden (bisher)

Dominic Gubler, Bereichsleiter Legal, Regulatory & Compliance (neu)

Reto Huenerwadel, Bereichsleiter Marktleistungen (bisher)

Stefan Meyer, Bereichsleiter Finanzen & Risiken (bisher)

Daniel Monras, Bereichsleiter Informatik (bisher)

Manuela Spillmann, Bereichsleiterin Services (bisher)

(Hypothekarbank Lenzburg/mc/hfu)