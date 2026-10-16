ID Finance sichert sich 545 Millionen Euro zur Expansion von Plazo

Barcelona – ID Finance, eine in Barcelona ansässige FinTech-Gruppe, hat eine Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 545 Millionen Euro angekündigt, um das weitere Wachstum ihrer Flaggschiff-App für Verbraucherkredite, „Plazo“, zu unterstützen.

An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich Spice Expeditions, WashU, Kingsway Capital und die globale Investmentgesellschaft i80 Group, die eine vermögensbasierte Finanzierung bereitstellten. EU-Startups hatte bereits im Oktober 2019 über ID Finance berichtet, als das in Barcelona ansässige Unternehmen über Crowdfunding mehr als 1,7 Millionen Euro einwarb.

Alexander Dunaev, Mitbegründer von ID Finance, sagt: „Diese Investition ist ein starkes Vertrauensvotum für Plazo und für das Modell, das wir zur Modernisierung des Verbraucherkredits in Spanien entwickelt haben. Plazo hat sein Portfolio im Jahr 2025 verdreifacht und die Gewinnzone erreicht, was beweist, dass verantwortungsbewusstes, KI-gestütztes Kreditgeschäft und ein wirklich besseres Produkterlebnis gemeinsam skalierbar sind.»

Die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung von ID Finance erfolgt vor dem Hintergrund einer allgemeinen Zunahme der Investitionstätigkeit in den Bereichen europäische Verbraucherkredite, flexible Zahlungsmodelle und Spezialkredite im Jahr 2026.

Tamir Saeed, geschäftsführender Gesellschafter bei Kingsway Capital, fügt hinzu: „Es war uns eine Freude, in den letzten Jahren mit ID Finance zusammenzuarbeiten und das Unternehmen bei seiner Mission zu unterstützen, allen Verbrauchern in Spanien und Mexiko Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Wir freuen uns, weiterhin in diese spannende nächste Phase der Entwicklung von ID Finance zu investieren, die durch das hohe Wachstum und das disruptive Potenzial neuer Produkte wie Plazo und Turron gekennzeichnet ist.“

ID Finance wurde 2015 gegründet und bietet sowohl in Spanien als auch in Mexiko alternative Kreditprodukte an, wobei das Unternehmen sich auf innovative Finanzlösungen spezialisiert hat. Plazo spielt dabei eine zentrale Rolle. Die 2021 eingeführte App vereint Debit- und Kreditlösungen auf einer einzigen Plattform.

Im Rahmen seiner kontinuierlichen Expansion hat ID Finance kürzlich „Turrón by Plazo“ eingeführt, eine flexible Zahlungslösung, mit der Kunden sowohl online als auch im Ladengeschäft einkaufen können. Turrón vereint ein E-Geld-Konto, eine Debitkarte und eine „Buy Now, Pay Later“-Lösung (BNPL). Die Einführung von BNPL-Diensten ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Schaffung der führenden Plattform für Verbraucherkredite in Spanien.

Peter Frank, Geschäftsführer bei i80, sagt: „ID Finance hat bei der Steuerung der Risiken und dem Ausbau des Portfolios hervorragende Arbeit geleistet. Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit zu vertiefen und den Umfang der assetbasierten Finanzierung zu erhöhen, um die nächste Wachstumsphase von Plazo zu unterstützen, während das Unternehmen die Modernisierung des Verbraucherkredits in Europa weiter vorantreibt.“

Die Transaktion gilt Berichten zufolge als eine der grössten, die ein spanisches FinTech-Unternehmen in den letzten Jahren abgeschlossen hat, und erfolgt zwei Jahre nach der von der i80 Group Anfang 2024 bereitgestellten Fremdkapitalfinanzierungsrunde in Höhe von 134 Millionen Euro (150 Millionen US-Dollar), die zum Ausbau des Kreditportfolios von Plazo verwendet wurde.

Im Jahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 243 Millionen Euro, während sich der Gewinn im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelte. Plazo erreichte 2025 die Gewinnzone, da der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 300 % stieg und der Kundenstamm auf über 400.000 Nutzer anwuchs. Zusammen mit zusätzlichen Finanzmitteln wird erwartet, dass Plazo im Jahr 2026 um weitere 300 % wachsen wird, unterstützt durch eine KI-gestützte Technologieinfrastruktur. (EU-Startups/mc/hfu)

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