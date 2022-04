InCore Bank ernennt Bruno Meyer in die Geschäftsleitung

Zürich – Die Geschäftsleitung von InCore Bank wird per sofort durch Bruno Meyer als Head Financials, Compliance & Risk Control verstärkt. Mit Bruno Meyer holt sich InCore Bank einen erfahrenen und qualifizierten Spezialisten im Bereich Finanzen, Risiko Management und Compliance an Bord.

Bruno Meyer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei international tätigen Finanzinstituten. Zuletzt war er als Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Falcon Private AG tätig. Dies umfasste nebst «Risk Control» auch die Führung der Compliance-Abteilung und die Mitgestaltung diverser Produkteangebote im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Davor bekleidete er viele Jahre lang verschiedene Funktionen bei der Credit Suisse in Zürich und New York, unter anderem im Controlling und im Risikomanagement. Zudem ist Bruno Meyer CEO und Vorstandsmitglied der Swiss Risk Association. Er verfügt über einen Masterabschluss in Materialwissenschaften von der ETH Zürich und absolvierte ein Executive Program in Corporate Finance an der London Business School.

«Wir freuen uns, mit Bruno Meyer einen Risikoexperten und einen ebenso erfahrenen Vertreter der Finanzwelt an Bord zu haben», sagt Mark Dambacher, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) von InCore Bank. «Die Ernennung von Bruno Meyer in die Geschäftsleitung ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer strategischen Neuausrichtung und Stärkung der Compliance- und Risikostrukturen und trägt dazu bei, unsere Kunden weiterhin mit den höchsten Sicherheitsstandards bedienen zu können», erklärt der CEO weiter.

Auch Bruno Meyer blickt mit Freude auf die neue Herausforderung und Zusammenarbeit: «Ich freue mich, Teil eines innovativen und dynamischen Unternehmens zu sein und dazu beizutragen, die Zukunftsvision von InCore Bank insbesondere im Bereich der digitalen Vermögenswerte voranzutreiben», betont Meyer.

Die Geschäftsleitung von InCore Bank setzt sich somit ab sofort aus den folgenden Personen zusammen: Mark Dambacher (Vorsitzender der Geschäftsleitung), René Hertach (stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung), Fabian Bieli und Bruno Meyer. (InCore Bank/mc/ps)