Europäische Krankenversicherung: Optimal abgesichert auf Reisen

Friedberg – Stellen Sie sich vor: Sie sind gerade in Rom, essen ein leckeres Eis, stolpern auf der Piazza, landen unsanft auf dem Boden – zack, der Knöchel ist dick und jeder Schritt tut höllisch weh. Jetzt brauchen Sie schnell ärztliche Hilfe. Blöd nur, wenn die Krankenversicherung nicht mitgereist ist. Genau deshalb gibt’s die Europäische Krankenversicherung – kurz EUKV – die Sie europaweit absichert, ganz ohne Stress.

Die ist wie gemacht für Schweizerinnen und Schweizer, die oft oder länger im EU-Raum unterwegs sind.

Was steckt hinter der EUKV?

Die Europäische Krankenversicherung ist eine private Lösung, die europaweit gilt – sowohl in der EU als auch im europäischen Wirtschaftraum (EWR), zu dem die Schweiz gehört. Anders als unsere obligatorische Grundversicherung in der Schweiz, ist die EUKV eine flexible Zusatz- oder Ersatzversicherung, die vor allem für Aufenthalte ausserhalb der Schweiz – zum Beispiel bei längeren Reisen, Auslandaufenthalten oder bei einem Wohnsitzwechsel in die EU – Sinn macht.

Sie können damit in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Portugal oder Schweden medizinisch versorgt werden, ohne jedes Mal neue Formulare, nationale Regeln oder komplizierte Rückerstattungen durchkauen zu müssen.

Die EUKV geht damit weit über eine Reisekrankenversicherung hinaus, da sie nicht nur auf Reisen beschränkt ist oder nur für einen bestimmten Zeitraum gültig ist, sondern auch Arbeits- oder andere Aufenthalte abdeckt und keine feste Laufzeit hat. Sie können die Versicherung ganz unkompliziert online abschliessen oder sich zuvor unverbindlich von einem Experten der FinanzSchneiderei Versicherungsmakler beraten lassen.

Flexibel, günstig – und europaweit gültig

Egal, ob Sie Freelancer sind, Ihre Pension in Spanien geniessen oder einfach öfters in Europa unterwegs sind: Die EUKV bietet Ihnen zuverlässigen Schutz – mit verschiedenen Tarifen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation. Los geht’s schon ab rund 49 Euro im Monat.

Je nachdem, welchen Selbstbehalt Sie wählen, lassen sich die Beiträge an Ihre Bedürfnisse anpassen. Und das Beste: Die Versicherung passt sich Ihnen an, nicht umgekehrt. Sie ziehen um, arbeiten mal hier, mal da – und die EUKV kommt einfach mit.

Keine Gesundheitsprüfung – unkompliziert wie’s sein sollte

Was die EUKV besonders attraktiv macht: Sie verlangt keine Gesundheitsprüfung. Das heisst, auch wenn Sie eine chronische Krankheit haben oder längere Zeit nicht versichert waren, können Sie sich trotzdem einfach anmelden.

Es gibt auch keine Bonitätsprüfung. Sie werden nicht durch bürokratische Hürden ausgebremst. Gerade für Menschen, die nicht (mehr) in der Schweiz versichert sind oder bewusst auf eine andere Lösung setzen, ist das ein echter Vorteil.

So funktioniert’s im Krankheitsfall

Wenn Sie zum Arzt müssen oder Medikamente brauchen, zahlen Sie erstmal selbst und schicken die Rechnung später zur Erstattung ein. Das läuft in der Regel schnell und unkompliziert.

Bei Spitalaufenthalten kümmert sich die Versicherung direkt um die Kosten – Sie müssen also nicht mit tausenden Euros in Vorleistung gehen. Besonders praktisch, wenn man sich nicht mit lokalen Behörden oder Sprachbarrieren herumschlagen will.

Was Sie wissen sollten

Natürlich ist die EUKV nicht für jeden gedacht. Wer in der Schweiz wohnt und der Versicherungspflicht unterliegt, kann sie nicht einfach als Ersatz zur Grundversicherung nutzen.

Die EUKV richtet sich eher an Personen, die in einem EU-Land wohnen, sich dort länger aufhalten oder nicht mehr in der Schweiz versicherungspflichtig sind – also z. B. digitale Nomaden, Frühpensionierte im Ausland oder Menschen, die bewusst einen flexibleren Weg wählen und gerne reisen.

Auch eine Pflegeversicherung ist nicht automatisch enthalten. Wer sich also für den Fall der Fälle zusätzlich absichern will, sollte dafür separat sorgen. Ausserdem gibt’s keine Altersrückstellungen – sprich: Die Beiträge können mit zunehmendem Alter steigen. Das sollte man einkalkulieren, vor allem, wenn man langfristig plant.

Für wen lohnt sich’s?

In Zeiten, in denen immer mehr Schweizer ins Ausland auswandern, ist die EUKV eine ideale Lösung. Sie richtet sich vor allem an Schweizer Expats, Freelancer, Studierende, Teilzeit-Auswanderer oder auch Rentnerinnen und Rentner, die sich in Südeuropa den Lebensabend versüssen möchten.

Wer oft und länger im EU-Raum unterwegs ist, braucht keine lokale Versicherung in jedem einzelnen Land – sondern eine Lösung, die überall in Europa gilt. Und genau das bietet die EUKV.

Fazit: Ihre Gesundheit kennt keine Grenzen – Ihre Versicherung auch nicht

Wenn Sie also nicht ständig zwischen Versicherungen hin und her wechseln wollen, sondern lieber eine einfache, europaweit gültige Lösung suchen, ist die EUKV eine richtig clevere Wahl. Kein Papierkrieg, keine Warteschleifen – sondern verlässlicher Schutz, der da ist, wenn Sie ihn brauchen.

Die EUKV ist eine gute Ergänzung zur Grundversicherung für alle Schweizer und Schweizerinnen, die öfters in den europäischen Ländern unterwegs sind – sei es zum Urlaubmachen, zum Arbeiten oder einfach zum Leben. Sie geht damit über eine klassische Reisekrankenversicherung hinaus und bietet einen soliden Rundumschutz für jedermann. (ek/mc/hfu)