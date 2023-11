Janet Truncale übernimmt die Führung des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens EY

Zürich – Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY gibt bekannt, dass Janet Truncale zur nächsten EY Global Chair und CEO gewählt wurde. Die 53-jährige Truncale wird Nachfolgerin von Carmine Di Sibio und übernimmt dessen Amt am 1. Juli 2024. Mit der Amerikanerin Truncale verantwortet zum ersten Mal eine Frau die Führung eines der weltweit grössten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens, welches zu den sogenannten «Big Four» zählt.

Truncale ist derzeit als Regional Managing Partner der EY Americas Financial Services Organization tätig. In dieser Funktion leitet sie ein vielfältiges Team von mehr als 14’000 Fachleuten in ganz Nord- und Südamerika.

Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner von EY in der Schweiz sagt: «Es ist ein starkes Zeichen, dass EY neu von einer sehr kompetenten und erfahrenen Frau angeführt wird. Sie ist eine hervorragende Wahl und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Janet. Ich bin fest davon überzeugt, dass Janet die Mitarbeitenden sowie Partnerinnen und Partner von EY Schweiz durch ihre starke Betonung der Kultur inspirieren wird.».

Janet Truncale sagt: «Es wird mir eine Ehre sein, diese grossartige Organisation zu leiten. Die Arbeit, die wir leisten, um Chancen für unsere Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden zu schaffen und unsere Rolle auf den Kapitalmärkten definiert EY als Organisation.» (EY/mc/ps)