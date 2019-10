Japans Zentralbank bleibt nach US-Zinssenkung auf Kurs

Tokio – Die japanische Zentralbank hält angesichts hartnäckig niedriger Inflation unverändert an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Das beschloss die Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag nach zweitägigen Beratungen. Die Entscheidung erfolgte einen Tag, nachdem die US-Notenbank ihren Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt hatte, um einen Konjunktureinbruch zu verhindern. Während die Fed zunächst keine weitere Absenkung des Leitzinses plant, wird eine weitere Zinssenkung in Tokio nicht ausgeschlossen.

Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben. Hintergrund ist die in Japan weiterhin hartnäckig niedrige Inflation. Die Bank of Japan (BoJ) senkte die Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr (31. März) von im Schnitt 1,0 Prozent auf 0,7 Prozent. Zugleich gehen die Währungshüter von einem Wirtschaftswachstum im laufenden Geschäftsjahr von nur noch 0,6 Prozent aus, nachdem man bisher von 0,7 Prozent ausgegangen war. (awp/mc/ps)

Bank of Japan