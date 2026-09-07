José-Manuel Pombo Lanz wird Leiter Marketing und Kommunikation der ZKB

Zürich – José-Manuel Pombo Lanz übernimmt per 1. Januar 2027 die Leitung Marketing und Kommunikation der Zürcher Kantonalbank. Der 52-Jährige hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Marketing- und Kommunikationsleiter bei Schweizer und internationalen Banken und verfügt über umfassende Kenntnisse in der gesamten Themenbreite einer Universalbank.

Pombo Lanz ist seit Mai 2023 als Bereichsleiter Marketing bei LGT Group tätig und verantwortet dort die globale Marken- und Marketingstrategie. Zuvor arbeitete er während knapp vier Jahren als Leiter Marketing und Kommunikation bei Pictet und führte aus Genf heraus die Marketing- und Kommunikationsteams im Wealth Management. Während insgesamt 15 Jahren war Pombo Lanz bei der UBS tätig; von 2014 bis 2019 als Marketingleiter Europa und Wachstumsmärkte und von 2004 bis 2014 in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb der Kommunikation auf Gruppenstufe.

Der schweizerisch-spanische Doppelbürger hat an der Universität Lausanne strategisches Management & Unternehmensführung, Finance & Controlling sowie Marketing studiert und mit einem Master of Science in Management abgeschlossen. Zudem hält er einen Master of Science in Wealth Management des Rochester-Bern Executive Programs der Universitäten Bern und Rochester. (pd/mc/pg)