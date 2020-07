Julius Bär: Giuseppe De Filippo leitet neu geschaffenen Bereich Direct Private Investments

Zürich – Julius Bär führt ein neues Angebot für direkte Privatmarkt-Investitionen ausserhalb der traditionellen Aktienmärkte für ihre sehr vermögenden und anspruchsvollen Private-Banking-Kunden ein, die Anlagemöglichkeiten in Private Equity, Private Debt und andere nicht börsenkotierte Vermögenswerte suchen.

Ab 1. Oktober 2020 wird die Bank eine dedizierte Einheit unter der Leitung von Giuseppe De Filippo schaffen, um Zugang zu Privatmarkt-Transaktionen in all ihren Regionen via Experten in den wichtigsten Buchungszentren zu bieten. Die Einheit wird die aktuelle Produktpalette von Julius Bär ergänzen und in die Abteilung Markets eingebettet sein.

Giuseppe De Filippo ist einer der führenden Experten im Bereich Private Markets und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk zu Unternehmen, alternativen Asset-Managern und Investoren. Vor Julius Bär war De Filippo bei UBS, wo er verschiedene Funktionen innehatte und zuletzt die Direct Investments Group und die Corporate Finance Group weltweit leitete. Von 1999 bis 2006 war er Associate Principal bei McKinsey & Company in Zürich, Singapur und Shanghai. Giuseppe De Filippo verfügt über einen Master-Abschluss und einen Doktortitel in Physik. Mehrere interne und externe Fachleute werden zu Giuseppe de Filippo stossen. Sie werden Expertise in den Bereichen Strukturierung, Beschaffung und Vertrieb von Transaktionen einbringen. (Julius Bär/mc)