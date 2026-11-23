Zürich – Julius Bär hat in den ersten zehn Monaten des Jahres die verwalteten Vermögen bei nur verhaltenen Neugeldzuflüsse weiter gesteigert. Die Privatbank sieht sich gut auf Kurs für einen neuen Rekordgewinn im Gesamtjahr. Die Bereinigung des Kundenbuchs soll bis Ende 2027 andauern.

Per Ende Oktober beliefen sich die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) auf 553 Milliarden Franken gegenüber 547 Milliarden Franken per Mitte Jahr, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Montag mitteilte. Unterstützung bot eine positive Marktperformance und ein stärker US-Dollar.

Fortgesetzter Risikoabbau

Die Nettoneugeldzuflüsse in den ersten zehn Monaten beliefen sich auf 8,5 Milliarden Franken, was einer Verlangsamung gegenüber dem Vorjahres-Zufluss von 11,7 Milliarden entsprach. Julius Bär begründet dies mit dem fortgesetzten Risikoabbau bei ihrem Kundenbuch.

Die auf das Gesamtjahr hochgerechnete Netto-Neugeldrate belief sich damit noch auf 2,0 Prozent, nachdem sie im ersten Semester 2026 noch bei 2,2 Prozent gelegen hatte. Damit liegen die Zuflüsse weiterhin unter den mittelfristigen Ambitionen der Gruppe: Julius Bär bekräftigt ausdrücklich das Ziel, bis 2028 Netto-Neugelder von 4 bis 5 Prozent der verwalteten Vermögen anzuziehen.

Höherer Gewinn

Der adjustierte Gewinn vor Steuern in den ersten zehn Monaten des Jahres belief sich auf 1,3 Milliarden Franken, was einem Anstieg um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entsprach. Profitierten konnte das Finanzinstitut nicht zuletzt von der «anhaltenden Kostendisziplin.»

Die Umsetzung der bis Ende 2028 angestrebten Bruttoeffizienzsteigerungen von 130 Millionen Franken verlaufe planmässig, hiess es. Entsprechend Fortschritte vermeldet die Bank bei der Kosteneffizienz: Das adjustierte Kosten-Ertrags-Verhältnis (Cost/Income-Ratio) lag bei 64 Prozent nach 66 Prozent im Vorjahr.

Erwartungen nicht getroffen

Gleichzeitig verdiente die Bank allerdings auf den verwalteten Vermögen etwas weniger als noch im ersten Halbjahr: Die Bruttomarge belief sich in den ersten zehn Monaten noch auf 82 Basispunkte (BP) gegenüber 87 Basispunkten im ersten Semester. Seit Mitte des Jahres hätten sich die aktivitätsabhängigen Erträge weiter abgeschwächt, hiess es.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Julius Bär die Prognosen der Analysten allerdings verfehlt. Insgesamt hatten sie im Schnitt (AWP-Konsens) Neugeldzuflüsse von 10,1 Milliarden Franken erwartet. Die Kundengelder hatten sie mit 554 Milliarden Franken ebenfalls leicht höher erwartet.

Gewinnsteigerung 2026

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Vermögensverwaltungsgruppe nun weiterhin mit einem «deutlich höheren» IFRS- wie auch adjustierten Konzerngewinn als noch im Jahr 2025. Gleichzeitig bekräftigt Julius Bär auch ihre Finanzziele für 2028 einschliesslich einer Cost/Income-Ratio von 67 Prozent.

Auch im kommenden Jahr 2027 dürfte allerdings die Bereinigung des Kundenbuchs auf dem Institut lasten. Der verbleibende Umfang der noch aufzulösenden Kundenbeziehungen entspreche «weniger als 2,5 Prozent» der AuM, heisst es in der Mitteilung. Die Gruppe verfolge das Ziel, die Auflösung dieser Beziehungen bis Ende 2027 grösstenteils abzuschliessen. (awp/mc/ps)