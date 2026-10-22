Kathrin Wehrli wird neue CEO von Valiant

Bern – Der Verwaltungsrat hat Kathrin Wehrli zur neuen CEO von Valiant ernannt. Die 46-jährige Zürcherin leitet aktuell den Bereich Firmen und Institutionelle Kunden und ist Mitglied der Geschäftsleitung von Valiant.

Kathrin Wehrli wird Ewald Burgener nach der Generalversammlung am 20. Mai 2027 als CEO ablösen. An der Generalversammlung 2027 vom 19. Mai stellt sich Ewald Burgener zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Die Nachfolgeregelung von Kathrin Wehrli für die Leitung des Bereichs Firmen und Institutionelle Kunden wird in Kürze angegangen.

Ihre berufliche Karriere startete Wehrli in der Unternehmensberatung nach ihrem Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Lausanne. Danach war die Bankerin während 15 Jahren bei mehreren Grossbanken in verschiedenen Führungsfunktionen und als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Sie verfügt sowohl im Privat- als auch im Firmenkunden­geschäft sowie in der Vermögensverwaltung über umfangreiche Erfahrung. Erfolgreich durchgeführte Transformations- und Digitalisierungsprojekte runden ihren Leistungsausweis ab.

Seit 1. September 2025 leitet Kathrin Wehrli mit Erfolg den Bereich Firmen und Institutionelle Kunden bei Valiant und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Kathrin Wehrli ist 46 Jahre alt und wohnt in Zürich. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und ist sportbegeistert. (mc/pg)