Klaus Wellershoff mit KI-Startup Turiq für verbesserte Investment-Kommunikation

Zürich – Zwölf Jahre nachdem Klaus Wellershoff zusammen mit Patrick Müller mit der Gründung von Zwei Wealth die Anlageberatung neu definiert hat, will er diesen Erfolg in der Investment-kommunikation wiederholen. Gemeinsam mit den ETH-Informatikstudenten Ryan Fuchs und Boris Kantor hat er am 15. Oktober 2026 die Turiq AG gegründet.

Grundlage ist eine von Fuchs und Kantor gemeinsam mit den Experten von Wellershoff & Partners entwickelte KI-Plattform, die Finanzinstitute bei Marktanalyse, Vorbereitung von Anlageentscheiden und Investmentkommunikation unterstützt. Fuchs und Kantor haben bereits erste externe Kunden für die Plattform gewonnen, die während rund eines Jahres im Arbeitsalltag von Wellershoff & Partners erprobt und kontinuierlich weiterentwickelt wurde.

Wellershoff & Partners unterstützt Banken, Vermögensverwalter und Family Offices dabei, ihren Anlage- und Geschäftserfolg zu steigern. Dafür hinterfragt das unabhängige Beratungshaus marktübliche Denkmuster und Vorgehensweisen, analysiert Entwicklungen der Weltwirtschaft und Finanzmärkte und entwickelt darauf aufbauend Anlagestrategien und konkrete Empfehlungen. Als unabhängiger Sparringspartner bietet W&P zudem eine Second Opinion zu Anlageprognosen, Anlagestrategien und Kundenkommunikation.

Mehr Leistung entlang des gesamten Investmentprozesses

Turiq verbindet externe Marktinformationen mit internen Analysen und Portfoliodaten. Die Plattform hilft CIO-Offices und Investmentteams, relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, mögliche Auswirkungen auf Portfolios zu analysieren und Anlageentscheide effizienter vorzubereiten. Die geprüften Einschätzungen können für Kundenberater und Endkunden aufbereitet werden – abgestimmt auf die individuellen Anforderungen und Informationsbedürfnisse. So unterstützt Turiq den gesamten Informationsprozess von der Marktbeobachtung bis zur Kundenkommunikation. Für Finanzinstitute schafft dies die Voraussetzungen für effizientere Abläufe, einen verbesserten internen Informationsfluss, höhere Beratungsqualität und somit stärkere Kundenbindung – und eröffnet zusätzliche Wachstums- und Profitabilitätspotenziale.

Menschliche Steuerung und flexible IT-Integration

Turiq entwickelt seine Anwendungen in enger Zusammenarbeit mit den Finanzinstituten und passt sie an deren spezifische Anforderungen und Arbeitsprozesse an. Die fachliche Steuerung der KI-Plattform liegt bei den Anwendern. Sie bestimmen die Informationsquellen, legen Kriterien für die Einordnung fest und entscheiden über die Freigabe der Ergebnisse. Die Verantwortung für Anlageentscheide und Kundenkommunikation bleibt bei den zuständigen Fachpersonen. Die Plattform ist zudem nicht auf ein einzelnes KI-Modell festgelegt: Nach dem Prinzip «Bring your own cloud» lässt sie sich in der bestehenden Cloud-Umgebung der Finanzinstitute einsetzen. Dies erleichtert die Integration in vorhandene IT- und Compliance-Strukturen. Kundendaten werden nicht für das Training der eingesetzten KI-Modelle verwendet.

«Unser Anspruch ist es, ein Operating System für das Anlagegeschäft zu schaffen, das die Investmentkommunikation grundlegend verändert. Die Plattform soll Finanzinstituten ermöglichen, ihre eigene Expertise gezielter einzusetzen, Informationen effizienter zu verarbeiten und ihre Kunden besser zu betreuen», erklärt Klaus Wellershoff, Cofounder Turiq und CEO Wellershoff & Partners.

Operative Führung und weitere Markterschliessung

Nach der Jahr Entwicklung und Erprobung bei Wellershoff & Partners wird die Plattform nun unter dem Dach der eigenständigen Turiq AG weiterentwickelt. Ryan Fuchs und Boris Kantor, die beide derzeit ihren Bachelor in Informatik an der ETH Zürich absolvieren, haben die technologische Entwicklung der Plattform massgeblich vorangetrieben und führen das Unternehmen nun operativ. Fuchs verantwortet als CEO die Unternehmens- und Produktentwicklung, Kantor als CTO die Technologie. Gemeinsam treiben sie die Markterschliessung voran, zunächst in der Schweiz und im deutschsprachigen Ausland, und bauen dafür aktuell ihr Entwicklungsteam weiter aus. (Wellershoff/mc/hfu)