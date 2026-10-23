Legora nimmt in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 550 Millionen US-Dollar bei einer Unternehmensbewertung von 8,8 Milliarden US-Dollar ein

Stockholm – Legora, das agentenbasierte Betriebssystem für Juristen, gab bekannt, dass es in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 550 Millionen US-Dollar bei einer Post-Money-Bewertung von 8,8 Milliarden US-Dollar eingeworben hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Atreides Management angeführt, unter Beteiligung neuer Investoren, darunter Baron Capital, Capital Group, Fidelity Management & Research Company, Glade Brook Capital Partners und J.P. Morgan. Alle wichtigen bestehenden Investoren, darunter Accel, Benchmark, Bessemer Venture Partners, General Catalyst, ICONIQ, Insight Venture Partners, Menlo Ventures, Redpoint Ventures, Salesforce Ventures und Sands Capital, beteiligen sich ebenfalls.

Legora hat diese Finanzierungsrunde mit Investoren aufgebaut, die einen langfristigen Horizont verfolgen. Das Unternehmen bringt etablierte Langzeitinvestoren mit strategischen Investoren zusammen – Institutionen, die täglich mit Anwaltskanzleien und internen Rechtsabteilungen zusammenarbeiten und einen genauen Einblick in die zukünftige Entwicklung der Rechtsbranche haben.

Die Finanzierungsrunde folgt auf eine Phase rasanten Wachstums. Legora steigerte seinen ARR in weniger als 18 Monaten von 1 Million US-Dollar auf 100 Millionen US-Dollar – schneller als jedes andere Unternehmen für Unternehmenssoftware, das über ein Direktvertriebsteam verkauft – und die nächsten 100 Millionen US-Dollar wurden in weniger als sechs Monaten erzielt. Der ARR liegt nun bei über 200 Millionen US-Dollar. Die neue Bewertung steht im Vergleich zu den 5,6 Milliarden US-Dollar aus der vorherigen Finanzierungsrunde des Unternehmens.

Mehr als die Hälfte der AmLaw-50-Kanzleien zählen zu den Kunden in den USA

Rechtsabteilungen gehen über KI-Assistenten hinaus und setzen zunehmend auf Agenten, die mehrstufige Aufgaben ausführen. Das Angebot und die geografische Präsenz von Legora werden erweitert, um diesem Wandel gerecht zu werden. Interne Rechtsabteilungen, die vor einem Jahr noch nur einen kleinen Teil des Kundenstamms von Legora ausmachten, stellten im dritten Quartal mehr als 40 % der Neukunden dar. In den Vereinigten Staaten, mittlerweile Legoras umsatzstärkster Markt, zählt mehr als die Hälfte der AmLaw-50-Kanzleien zu den Kunden, obwohl Legora seine erste US-Niederlassung erst im Frühjahr 2025 eröffnet hat.

„Die Chancen im Rechtsbereich sind enorm, und wir stehen noch ganz am Anfang. KI verändert die Rolle des Rechtsanwalts, sodass mehr Zeit für Urteilsbildung und Beratung bleibt, und sie gestaltet die Organisation von Anwaltskanzleien und internen Rechtsabteilungen sowie deren Arbeitsweise neu. Wir wollen diesen Wandel in den USA und weltweit anführen. Wir haben uns für Investoren entschieden, die unsere langfristige Vision teilen und wissen, was es braucht, um ein beständiges Unternehmen aufzubauen. Sie sind die richtigen Partner für die kommenden Jahre“, sagte Max Junestrand, CEO und Mitbegründer von Legora.

Das Kapital wird die weitere Expansion in Nordamerika unterstützen, wo Legora Niederlassungen in New York, Denver, Chicago, Houston, San Francisco, Toronto und Mexiko-Stadt unterhält, sowie in seinen Märkten in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Zudem werden die Investitionen in das „Legora aOS“ verstärkt – das agentische Betriebssystem, mit dem Anwälte und ihre Mitarbeiter arbeiten –, wodurch neue Produkte wie „agentic in-take“, „horizon scanning“ und „legal research“ umgesetzt werden.

„Der Rechtsmarkt ist ein anspruchsvoller Markt mit anspruchsvollen Käufern, und die Messlatte für Software liegt hoch. Legora hat sich zu der Plattform entwickelt, die Anwaltskanzleien und interne Rechtsabteilungen zunächst einführen und anschliessend unternehmensweit ausweiten – und das bei einem bemerkenswerten Wachstumstempo. Dabei hat Legora ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufgebaut, das durch Disziplin gekennzeichnet ist, schnell zu skalieren und dabei effizient zu bleiben. Wir freuen uns darauf, das Team zu unterstützen, während Legora in die nächste Wachstumsphase in den USA und weltweit eintritt“, sagte Gavin Baker, geschäftsführender Gesellschafter und CIO bei Atreides.

Legora wurde 2023 gegründet und startete seine Plattform im Oktober 2024. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 1.000 Mitarbeiter in 18 Niederlassungen und wird von mehr als 140.000 Juristen in über 2.400 führenden Anwaltskanzleien und Unternehmensrechtsabteilungen in mehr als 80 Märkten genutzt.

„Wachstum zählt nur, wenn das zugrunde liegende Geschäft stabil ist. Wir haben die Marke von 200 Millionen Dollar bei den wiederkehrenden Jahresumsätzen (ARR) überschritten, und wir wollen, dass jeder einzelne Dollar davon nachhaltig ist. Das bedeutet gesunde Bruttomargen, eine hohe Kundenbindung und eine Kostenstruktur, die mit zunehmender Grösse des Unternehmens immer stabiler wird. Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, diesen Weg weiterzugehen“, sagte David Eckstein, CFO bei Legora. (Legora/mc/hfu)

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