Leonteq wird Market Maker für ETPs an der BX Swiss

Zürich – Der Derivatespezialist Leonteq hat an der BX Swiss auch das Market Making für ETPs übernommen. Damit werde die bestehende Zusammenarbeit erweitert, teilte Leonteq am Dienstag mit. Bislang hat Leonteq an der BX Swiss die Liquidität bereits in mehreren Handelssegmenten wie etwa Aktien und ETFs sichergestellt.

Um die strategische Partnerschaft und die Präsenz im Retailmarkt weiter auszubauen, sollen in den kommenden Monate zusätzliche Hebelprodukte an der BX Swiss gelistet werden, heisst es weiter. Aktuell umfasst das Produktuniversum den Angaben zufolge bereits 4’500 kotierte Hebelprodukte, darunter Mini-Futures, Open-End Knock-Out Warrants und Warrants auf über 100 Basiswerte.

BX Swiss mit Sitz in Zürich ist Teil der Börsengruppe Stuttgart. Leonteq hatte im Dezember 2023 eine Beteiligung von 10 Prozent an der Börsenbetreiberin übernommen. (awp/mc/pg)