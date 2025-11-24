LLB-Gruppe ernennt Markus Schifferle zum Finanzchef

Vaduz – Der Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) hat Markus Schifferle zum neuen Chief Financial Officer der Gruppe und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Er folgt auf Christoph Reich, der im September 2025 das Amt des Konzernchefs übernahm.

Schifferle verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankenwesen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Seit 2011 ist er in verschiedenen Funktionen innerhalb der LLB-Gruppe tätig. Zuletzt verantwortete er als Leiter Group Finance & Risk zentrale Aufgaben im Bereich Finanzen und Risikomanagement.

Neben seiner operativen Rolle ist Markus Schifferle in mehreren Gremien der LLB-Gruppe tätig, etwa als Vorsitzender des Verwaltungsrats verschiedener LLB-Gruppengesellschaften sowie des Stiftungsrates der Personalvorsorgestiftung der LLB.

Damit ist die Gruppenleitung der LLB-Gruppe wieder vollständig. Sie setzt sich zusammen aus: Christoph Reich (Group CEO), Natalie Flatz (Leiterin Division International Wealth Management), Michael Hartmann (Leiter Division Privat- und Firmenkunden) Patrick Fürer (Group CDO) und Markus Schifferle (Group CFO). (mc/pg)