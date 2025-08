LLB Österreich und LLB Bank AG fusionieren

Vaduz – Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) und die LLB Bank AG (vormals ZKB Österreich) werden unter dem Dach LBB Österreich zusammengelegt. Damit will die LLB Gruppe ihre Kräfte in Österreich bündeln, wie sie am Montag mitteilte.

Im Zuge der Fusion wurde auch die Geschäftsleitung von LLB Österreich erweitert. Neu rückt Christian Nemeth, bisher Vorstandsvorsitzender der LLB Bank, als viertes Mitglied in das Gremium auf. Er wird das neu geschaffene Ressort Asset Management leiten.

Im Januar 2026 soll das aktuelle Kernbankensystem der LLB Bank AG vollständig auf die Plattform der LLB Österreich überführt werden, heisst es weiter. Zudem soll Anfang 2026 auch ein neues E-Banking eingeführt werden.

Die LLB-Gruppe hatte im Vorjahr das Österreichgeschäft von der ZKB übernommen. Damit wechselten rund 120 Mitarbeitende zu dem liechtensteinischen Finanzinstitut. (awp/mc/ps)

