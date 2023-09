Loïc Voide wird neuer Chef bei Deutsche Bank (Schweiz)

Zürich – Die Deutsche Bank (Schweiz) hat einen neuen Chef. Das deutsche Institut hat Loïc Voide per 1. Oktober 2023 zum neuen Chief Executive Officer und Chief Country Officer (CCO) der Deutschen Bank in der Schweiz ernannt.

Der Schweizer Voide folgt in beiden Rollen auf Marco Pagliara, wie die Bank am Mittwoch mitteilt. Pagliara wurde im Juni 2023 zum Leiter der Emerging Markets der Privatkundenbank innerhalb der Deutschen Bank befördert.

Voide ist seit 2015 bei der Deutschen Bank in der Schweiz in verschiedenen Funktionen tätig. Unter anderem war er ab 2018 Niederlassungsleiter der Deutschen Bank in Genf und trat in die Geschäftsleitung der Deutschen Bank (Schweiz) AG ein. Im Jahr 2020 übernahm Voide zusätzlich zu seiner Rolle als Leiter der International Private Bank (IPB MEA) die Position des Co-CEO für die Deutsche Bank im Nahen Osten und Afrika in Dubai. (awp/mc/pg)