Lombard Odier Investment Managers lanciert Liquid Global High Yield Strategie

Genf – Die innovative Strategie nutzt erstklassige liquide Cash-Anleihen und Kreditderivate, um liquiden, effizienten Zugang zu High-Yield-Anleihen zu schaffen.

Lombard Odier Investment Managers hat die Liquid Global High Yield Strategie lanciert. Diese Strategie nutzt erstklassige liquide Cash-Anleihen und Kreditderivate, um ein liquides und effizientes Engagement in den High-Yield-Märkten zu bieten. Sie strebt ein höheres Sharpe Ratio und eine langfristige Outperformance gegenüber traditionellen High-Yield-Indizes an.

Die Strategie wurde von einem erfahrenen Anlageteam entwickelt und wird von Anando Maitra, PhD, CFA, verantwortet, der auch als Co-Manager mehrerer Anleihenfonds einschliesslich der Fallen-Angels- und der Crossover-Strategie tätig ist. Zum Managementteam zählen zudem Jamie Salt, Portfolio Manager, Sandro Croce, CIO Fixed Income, sowie Jérôme Collet, Head of Systematic Portfolio Management. Die Strategie kombiniert Staatsanleihen mit Credit-Default-Swap-Indizes und adressiert gezielt die anhaltenden Liquiditäts- und Kostenherausforderungen, mit denen Anlegerinnen und Anleger von High-Yield-Anleihen konfrontiert sind – durch die Minimierung von Transaktionskosten sowie eine hohe Kapazität für schnelle Zeichnungen und Rücknahmen.

Das interne Research von LOIM bildet die Grundlage dieses innovativen Ansatzes mit dem Ziel, High-Yield-Benchmarks zu übertreffen bei gleichzeitig hoher Liquidität – selbst in Phasen erhöhter Marktvolatilität. Darüber hinaus bietet er weitere Vorteile bei der Absicherung von Extremrisiken, der Steuerung der Duration und der Cashflow-Optimierung. Dank dieser Merkmale eignet sich die Strategie sowohl für die strategische als auch die taktische Asset Allocation. Sie ist die jüngste Ergänzung in einer Reihe innovativer Strategien, die von den Research- und Investmentteams von LOIM entwickelt wurden.

Anando Maitra, PhD, CFA, Lead Fund Manager und Head of Systematic Research & Strategies bei LOIM: „Anlegerinnen und Anleger, die von den langfristigen Renditechancen profitieren möchten, sahen sich bislang häufig mit fehlender Liquidität in Stressphasen, hohen Kosten, Drawdowns und relativer Underperformance konfrontiert. Die Liquid Global High Yield-Strategie ermöglicht den Zugang zu diesen Chancen – ohne die typischen Hürden in der Umsetzung. Sie bietet letztlich einen effizienteren Weg, um ein High-Yield-Engagement aufzubauen.“

Jean-Pascal Porcherot, Co-Head von LOIM und Managing Partner bei Lombard Odier: „Die fragmentierte Liquidität an den Märkten für High-Yield-Anleihen verlangt unseres Erachtens eine effiziente Alternative. Diese soll Liquiditätsengpässe vermeiden – vor allem in volatilen Marktphasen – und ein beständiges Outperformancepotenzial bei gleichzeitiger Minderung der Verlustrisiken bieten. Durch die Lancierung dieser Strategie erfüllen wir diesen Bedarf und setzen dabei die Kompetenzen und das Know-how unseres spezialisierten Teams ein. Es verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Management quantitativer Strategien mit Alpha-Generierung sowie über zehn Jahre Erfahrung mit Kreditderivaten.“ (LOIM)