Lombard Odier steigert 2024 verwaltete Vermögen

Genf – Die Genfer Privatbank Lombard Odier hat die verwalteten Vermögen im vergangenen Jahr gesteigert. Das Ergebnis ging allerdings, wegen eines deutlichen Rückgangs im Zinsgeschäft und wegen Investitionen, merklich zurück.

Die verwalteten Vermögen stiegen per Ende Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 215 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Zu verdanken sei das einem Nettoneugeldzufluss sowie einer starken Anlageperformance. Die Kundenvermögen der gesamten Gruppe betrugen damit Ende Jahr 327 Milliarden (+11%).

Das Betriebsergebnis fiel indes mit 1,34 Milliarden Franken 5 Prozent tiefer aus als 2023. Das sei in erster Linie dem Rückgang des Nettozinsertrags um 33 Prozent geschuldet, so die Bank.

Ein Fünftel weniger Gewinn

Der Betriebsaufwand lag zwar unverändert bei 1,11 Milliarden, wie es weiter hiess. Die Gruppe verfolgte jedoch ihr Programm mit bedeutenden Investitionen in die Infrastruktur und Talente weiter, und es fielen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Umzug an den neuen Hauptsitz zusätzliche Kosten an.

Unter dem Strich bleib ein Reingewinn von 179 Millionen, 19 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Investitionszyklus der Bank sei bald abgeschlossen und trage bereits zur Gewinnung neuer Kunden und zu einer erhöhten Unternehmenseffizienz bei, hiess es.

Die Bilanz von Lombard Odier bleibe mit einer Bilanzsumme von 14 Milliarden Franken per Ende 2024 «stark und liquide». Per 31. Dezember lag die Kernkapitalquote bei 32 Prozent.

Für das laufende Jahr 2025 gibt sich die 1796 gegründete Bank, die Ende 2024 rund 2900 Mitarbeiter in 28 Geschäftsstellen bzw. 19 Ländern beschäftigte, mit Blick auf die weltweite Konjunktur eher zuversichtlich. Politische und geopolitische Risiken würden aber aufmerksam verfolgt. Drohende US-Zölle und deren Folgen seien dabei die grosse Unbekannte für die Weltwirtschaft. (awp/mc/ps)