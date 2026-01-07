Maerki Baumann ernennt Konstantinos Ntefeloudis zum Chief Investment Officer

Zürich – Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG hat Konstantinos Ntefeloudis per 1. Januar 2026 zum Chief Investment Officer (CIO) ernannt. Er übernimmt damit die Gesamtverantwortung für die Anlagepolitik der Bank. Gérard Piasko, der diese Funktion seit 2018 innehatte, bleibt Maerki Baumann als Chefökonom erhalten.

Konstantinos Ntefeloudis ist seit 2018 für die Bank tätig und hat über zwanzig Jahre Bankerfahrung sowie fundierte Fachkenntnisse über alle Anlageklassen hinweg. Als Leiter Investment Management und Vorsitzender des Anlageausschusses war er bereits für die Definition der Anlagestrategie und die Verwaltung der Modularen Anlagelösung von Maerki Baumann zuständig. Er hat namentlich den von der Privatbank verfolgten «Defensive-Growth-Ansatz» geprägt. Zudem treibt Konstantinos Ntefeloudis als Stv. Leiter Private Banking die Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen stetig voran, so etwa in den Bereichen Private Markets, Venture Capital oder digitale Vermögenswerte.

Gérard Piasko, der seit dem Jahr 2018 CIO von Maerki Baumann war, wird sich fortan in der Rolle als Chefökonom auf makroökonomische Analysen und Einschätzungen fokussieren und damit weiterhin zur Ausrichtung der Anlagepolitik der Bank beitragen. Seine jahrzehntelange Expertise, frühzeitig auf marktrelevante Entwicklungen hinzuweisen, bleibt ein wichtiges Element der Anlagekompetenz von Maerki Baumann. (pd/mc/pg)