Migros Bank ernennt Manuel Kunzelmann zum neuen Chef

Zürich – Manuel Kunzelmann wird neuer Chef der Migros Bank. Der Verwaltungsrat der Bank hat ihn per 1. Mai 2020 zum neuen CEO gewählt. Er folgt auf Harald Nedwed, der sich entschlossen habe, nach fast 17 Jahren an der Spitze der Bank in Pension zu gehen, wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst.

Kunzelmann kommt von der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), wo er noch bis Ende April als Leiter des Bereichs Strategie & Marktleistungen tätig ist. Bei der BLKB war er seit 2009 auf verschiedenen Positionen tätig, zunächst als Direktionsmitglied, ab 2017 als Mitglied der Geschäftsleitung.

Nedwed stand der Geschäftsleitung der Migros Bank seit September 2003 vor. In seiner Amtszeit habe die Bilanzsumme des Instituts um 81 Prozent auf 47 Milliarden Franken zugenommen und das Eigenkapital sei gegenüber Ende 2003 ohne Kapitalerhöhungen um 156 Prozent gestiegen, schrieb die Bank in der Mitteilung. (awp/mc/pg)

Migros Bank