Mikro Kapital Group und Fasanara lancieren Mikrokreditfonds zur KMU-Unterstützung in Zentralasien

Zürich – Die Mikro Kapital Group hat in Partnerschaft mit Fasanara Capital Ltd einen neuen Mikrokreditfonds, den Silk Road Microlending Fund – RAIF, gelauncht. Der Fonds konzentriert sich auf die finanzielle Unterstützung von KMU in Schwellenländern entlang der Seidenstrasse.

Der Fonds zielt darauf ab, die Finanzierungslücke zu adressieren mit der KMU in diesen Regionen konfrontiert sind. Gleichzeitig eröffnet er Anlegern die Möglichkeit, in einen expandierenden Markt zu investieren. Durch ihre unmittelbare operative Präsenz in diesen Märkten und ihr bewährtes Mikrofinanzmodell strebt Mikro Kapital eine zuverlässige Leistung bei gleichzeitig kontrolliertem Risiko an.

«Wir sind stolz auf diese Initiative, die den nächsten Schritt in unseren Bemühungen darstellt, benachteiligte Unternehmen und Gemeinschaften zu stärken», sagt Johannes Feist, CEO von Mikro Kapital. «Der Fonds ist mehr als nur eine Investition; er ist eine Partnerschaft mit Schwellenländern, die nachhaltigen und langfristigen Wert schafft.»

Francesco Filia, CEO von Fasanara, ergänzt: «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Mikro Kapital bei dieser Initiative. Es ermöglicht uns, Investitionen mit sozialer Wirkung zu tätigen, das ist das Herzstück unserer Arbeit hier bei Fasanara. Der Mikrokreditfonds fördert nicht nur die finanzielle Inklusion für kleine Unternehmen und Unternehmer, sondern stärkt auch die sozialen Strukturen in diesen unterversorgten Regionen.»

Finanzielle und soziale Wirkung erzielen

Der Fonds ermöglicht professionellen Investoren, finanzielle Renditen mit messbarer sozialer Wirkung zu kombinieren, indem er Geschäftstätigkeiten durch Mikrokredite und operatives Leasing unterstützt. Diese Finanzierungsinstrumente fördern direkt unternehmerische Vorhaben in Regionen mit begrenztem Zugang zu traditionellen Krediten. Mikro Kapital konzentriert sich auf lokale Mikrounternehmen, um den Bedarf an Zwischenhändlern zu verringern, die finanzielle Effizienz zu steigern und die soziale Wirkung zu maximieren.

Der Fonds setzt auf Nachhaltigkeit und erfüllt die Anforderungen des Artikels 9 der SFDR, was Transparenz über die angestrebten Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) gewährleistet. Investoren können greifbare Ergebnisse wie verbesserten Zugang zu Krediten, wirtschaftliche Resilienz und die Schaffung von Arbeitsplätzen verfolgen, wodurch ihre Investitionen wirkungsvoll und nachvollziehbar werden.

Im November 2024 erreichte der Fonds ein Gesamtvermögen von 100 Millionen Euro, und seine investierten Vermögenswerte weisen eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von mehr als drei Jahren auf (Fasanara, 2024).

Professionelle Fondsstruktur

Der Fonds ist so konzipiert, dass er den Bedürfnissen professioneller Investoren gerecht wird. (Mikro Kapital/mc)