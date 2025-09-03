Mirabaud ernennt Ricardo Castillo zum Head of Investments

Genf – Mirabaud & Cie SA hat Ricardo Castillo mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Head of Investments ernannt. In dieser Funktion übernimmt er den Vorsitz des Anlageausschusses der Privatbank und leitet alle diskretionären Verwaltungs- und Beratungsaktivitäten von Mirabaud.

Castillo ist von Genf aus tätig sein und berichtet direkt an Camille Vial, CEO von Mirabaud & Cie. Er wird von einem multidisziplinären Team unterstützt, darunter eine Researchabteilung unter der Leitung von Khaled Louhichi sowie die Ressourcen der Gruppe für Wirtschafts- und Strategieanalysen.

Ricardo Castillo verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung, insbesondere als Investmentmanager und Spezialist für diskretionäre Verwaltung und den Aufbau von Multi-Asset-Portfolios. Bevor er zu Mirabaud kam, leitete Castillo das Investmentteam eines in Genf ansässigen Family Office und die Abteilung Latin America Advisory & Sales bei Credit Suisse. Er begann seine Karriere im Beratungsbereich bei J.P. Morgan und UBS. Ricardo Castillo ist CFA- und CAIA-Charterholder und spricht Französisch, Englisch und Spanisch. (pd/mc/pg)