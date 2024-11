Munich Re sieht sich trotz hoher Grossschäden auf Kurs

München – Wirbelstürme und andere Katastrophen haben den weltgrössten Rückversicherer Munich Re im dritten Quartal mehr als doppelt so viel gekostet wie ein Jahr zuvor. Die Grossschäden in der Rückversicherung summierten sich auf 1,6 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte.

Am teuersten schlug mit einer halben Milliarde Euro Hurrikan «Helene» in den USA zu Buche. Für das vierte Quartal rechnet der Vorstand mit weiteren hohen Schäden durch Hurrikan «Milton», nannte aber noch keine Summe.

Für das Gesamtjahr sieht Finanzchef Christoph Jurecka die Munich Re trotz allem auf Kurs zu einem Gewinn von mehr als fünf Milliarden Euro. Im dritten Quartal verdiente die Munich Re wegen der hohen Schäden unter dem Strich 930 Millionen Euro und damit ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor, wie sie auf Basis vorläufiger Eckdaten schon im Oktober in etwa mitgeteilt hatte. (awp/mc/ps)

Munich Re